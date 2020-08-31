Журналисты 24 канала узнали, какими будут романтические отношения всех знаков Зодиака на этой неделе. Как изменится ваша любовная жизнь в период с 31 августа по 6 сентября 2020 года – читайте ниже.

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Гороскоп на неделю 31 августа – 6 сентября 2020 года для Овна

Овны будут иметь много романтики на этой неделе. Так, астрологи утверждают, что вы хорошо проведете время со второй половинкой, ваши дни будут полны страсти и любви. Поэтому не дайте ссорам испортить эту замечательную атмосферу, ведь между вами действительно чистые чувства. Насладитесь компанией друг друга.

Зато одинокие Овны в начале осени познакомятся с новым человеком на работе или через своих друзей, он/она вас очень заинтересует. Вы даже можете попробовать построить с ним отношения, но не спешите с этим.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 31 августа – 6 сентября 2020 года для Тельца

Отношения Тельцов с партнером в период с 31 августа по 6 сентября сложатся хорошо, вы найдете много общего, и это еще больше объединит вас и укрепит вашу связь. У вас будут уважение и взаимопонимание, поэтому вы в очередной раз убедитесь, что возле вас – действительно ваш человек.

А одиноких Тельцов ждет много новых встреч и знакомств. В частности, одна из ним хочет принести вам любовь. Но будьте внимательны и не открывайтесь первому встречному.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 31 августа – 6 сентября 2020 года для Близнецов

Близнецов ждет очень удачная неделя в любовной жизни. В ближайшие дни вы сможете решить любые проблемы или недоразумения. Проявите свою хорошую сторону и будьте чуткими к своему партнеру. Устройте сюрприз второй половинке или откровенно поговорите об отношениях, это поможет успокоить напряженность между вами. В общем, вы получите прекрасные моменты, которые наполнят вас счастьем и любовью.

Одинокие же Близнецы пока не готовы к отношениям. Оставьте все между вами и кандидатом на ваше сердце на этом же уровне. Не спешите и попробуйте лучше узнать друг друга.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 31 августа – 6 сентября 2020 года для Рака

Ракам на этой неделе может показаться, что они запутались в своих отношениях. И вам стоит попробовать это решить. Потому что если вы не избавитесь от этого, то не сможете перейти к чему-то более серьезному. И здесь не надо втягивать других людей в ваши отношения. Попробуйте решить ваш конфликт сейчас, иначе вы создадите еще больше проблем.

А одиноким Ракам астрологи советуют быть более открытыми и не сидеть дома. Ходите на свидания и встречи, веселитесь и флиртуйте. Возможно, именно так вы найдете свою любовь.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на неделю 31 августа – 6 сентября 2020 года для Льва

Жизнь Львов в ближайшие дни будет складывать удивительно, но вам тоже стоит приложить для этого больше усилий. Покажите свою любовь второй половинке или проведите романтических вечер вместе. Не позволяйте советам других людей влиять на вас. Будьте счастливы от совместных радостных моментов.

А одиноким Львам не стоит упускать возможности в поиске любви. Ведь на этой неделе многие проявят к вам интерес. Принимать ухаживания или отклонять их – дело ваше.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 31 августа – 6 сентября 2020 года для Девы

Девам в период с 31 августа по 6 сентября нужно будет самим проявлять инициативу и исправлять ситуацию. Не ждите, пока ваш партнер сделает первый шаг, пора вам поговорить о вещах, которые вредят вашим отношениям. Сделайте это на этой неделе и тогда ваши отношения улучшатся. И не забывайте, что партнер нуждается в вашем времени и присутствии.

Одиноким Девам астрологи советуют быть более рискованными и идти к цели. Если вас заинтересовал человек, скажите об этом. Возможно, одно свидание может все изменить.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 31 августа – 6 сентября 2020 года для Весов

Весам на этой неделе придется искать ошибки в своих отношениях и исправлять их. Помогите своему партнеру в выборе, чтобы вы вместе могли двигаться дальше. Возможно, вам придется иметь дело с прошлым, но не стоит сравнивать свою вторую половинку с прошлым партнером, потому что вы можете об этом со временем пожалеть.

Одинокие Весы могут быть спокойны, ведь они на этой неделе будут в центре внимания. Вами заинтересуются многие, а потому вам предстоит нелегкий выбор.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 31 августа – 6 сентября 2020 года для Скорпионов

Скорпионам астрологи рекомендуют не доставать своего партнера и не обременять его/ее своими проблемами. Вы, вероятно, уже пережили небольшой кризис в отношениях, поэтому сейчас наслаждайтесь волшебными моментами между вами. Высказывайте второй половинке свою любовь и поддержку.

А у одиноких Скорпионов на этой неделе будут сбываться все желания. Но контролируйте свой энтузиазм, чтобы это слишком вас не захватило и не испортило приятную атмосферу в вашей жизни.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю 31 августа – 6 сентября 2020 года для Стрельца

В своей любовной жизни Стрельцы почувствуют некоторое напряжение, связанное с отношениями. Но попробуйте не брать это во внимание, так как это лишь временная ситуация. Держите себя в руках, чтобы не устроить ссору, потому что конфликт может нанести ущерб вашим отношениям. Сейчас вам не стоит пытаться что-то изменить в отношениях.

Зато одиноким Стрельцам астрологи советуют не соглашаться на что-то меньшее, чем вы ожидали. Стремитесь только к лучшему для себя, даже в отношениях.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 31 августа – 6 сентября 2020 года для Козерога

На этой неделе любовная жизнь Козерогов будет полна приятных сюрпризов. В частности, вас ждут страстные признания от партнера, зато ваша романтика и честность очаруют вторую половинку. Впереди будут замечательные дни, полные страсти и эмоций. Поэтому наслаждайтесь приятной атмосферой и компанией друг друга.

А к одиноким Козерогам подойдет интересный человек, который сможет изменить ваше отношение к любви. Возможно, вы даже захотите расстаться со своим одиночеством.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на неделю 31 августа – 6 сентября 2020 года для Водолея

Водолеи в период с 31 августа по 6 сентября захотят определенных изменений в себе, которые ваш партнер заметит и оценит. Это также поможет оживить ваши отношения. Главное – не стойте на месте, делайте то, что будет только улучшать вашу любовную жизнь.

Одинокие Водолеи в ближайшие дни могут повысить свою уверенность и благодаря этому вы сможете завоевать любого.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 31 августа – 6 сентября 2020 года для Рыб

На этой неделе любовная жизнь Рыб значительно улучшится. Вы будете иметь настроение для оригинальных и особых впечатлений, а также почувствуете потребность всячески заботиться о своем партнере. Такие действия сблизят вас. Поэтому делайте все, что может поразить вторую половинку.

В жизни же одиноких Рыб может снова появиться прошлое. Если вы хотите снова пойти по этой дороге, убедитесь, что это действительно того стоит. Возможно, не стоит делать поспешных решений, чтобы просто не чувствовать себя одинокими.