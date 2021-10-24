Любовный гороскоп на неделю с 25 по 31 октября для всех знаков Зодиака

На этой неделе вас ждет много неожиданных моментов. Некоторые пары проведут романтическое свидание, кто-то – в очередной раз устроит ссору, а одиноких людей ждет новая любовь. Больше деталей – читайте в любовном гороскопе на неделю.

Важно Гороскоп совместимости пар для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп для Овна на неделю 25 – 31 октября 2021

На этой неделе Овнам стоит прекратить "ходить в розовых очках" и увидеть реальность. Поговорите с партнером о проблемах в отношениях и обсудите свои желания и ожидания. Откровенный разговор и компромиссы помогут найти гармонию в отношениях. Проводите больше времени вместе и ходите на свидания.

А одиноким Овнам стоит быть спокойными и не прячьтесь от людей. Не бойтесь знакомиться или сближаться с новым человеком. Если вы хотите серьезных отношений – действуйте.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Любовный гороскоп для Тельца на неделю 25 – 31 октября 2021

Тельцы в ближайшие дни будут иметь прекрасные отношения с любимым человеком. Между вами будет приятная и романтичная атмосфера, а также нотки страсти. Если вас что-то беспокоит в отношениях – поговорите об этом. И не сомневайтесь в любви партнера, ведь возле вас действительно ваш человек.

Вместо этого одинокие Тельцы должны позаботиться о том, чтобы хорошо провести время с друзьями или коллегами. Но не волнуйтесь из-за своего одиночества, уже скоро вы сможете встретить человека, о котором мечтаете.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Любовный гороскоп для Близнецов на неделю 25 – 31 октября 2021

Близнецам на этой неделе нужно уделить личное время второй половинке. Проведите выходные вместе или организуйте небольшую поездку за город. Ваши отношения лишь укрепятся, но для этого надо много работать. И не забывайте о сюрпризах и подарках друг другу.

Одинокие Близнецы смогут найти общий язык с окружающими людьми. Понимание и хорошее общение придадут вам особый шарм. Но о новой любви пока думать рано.

Рак (22 июня – 22 июля)



Любовный гороскоп для Рака на неделю 25 – 31 октября 2021

Раки на этой неделе могут испортить свои отношения из-за сильных эмоций. Эксперты советуют не возвращаться к старым конфликтам с партнером, сейчас лучше избавиться от них раз и навсегда. Выделите немного времени, чтобы сделать то, что вам обоим нравится, это зарядит вас энергией.

А одиноким Ракам надо продолжать знакомиться с новыми и интересными людьми. Возможно, среди них есть ваша вторая половинка, поэтому присмотритесь. Но не спешите с выводами о человеке, вам надо лучше узнать друг друга.

Лев (23 июля – 23 августа)



Любовный гороскоп для Льва на неделю 25 – 31 октября 2021

Отношения Львов на этой неделе будут складываться отлично, если вы не вспомните о проблемах из прошлого, которые заставляют вас и вашего партнера чувствовать себя некомфортно. Обсудите все и закройте эту тему. Также стоит начать что-то новое вместе или найти общее хобби, это оживит ваши отношения.

Одиноким Львам надо присмотреться к своему окружению. Возможно, вы кому-то очень нравитесь. И не бойтесь начинать отношения с коллегами, это не будет мешать работе.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Любовный гороскоп для Девы на неделю 25 – 31 октября 2021

Девы получат от планет положительное влияние, и благодаря этому смогут прекрасно провести время вместе со своим партнером. Узнайте желания своей половинки и воплотите их в жизнь. Так вы будете чувствовать себя счастливыми и влюбленными.

А одиноких Дев может очаровать человек из вашего круга друзей. Если вам нравится он/она, то сделайте шаг навстречу. Это может навсегда изменить вашу личную жизнь.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Любовный гороскоп для Весов на неделю 25 – 31 октября 2021

Весам на этой неделе надо уделить больше внимания своему партнеру и подумать, заслуживает ли этот человек быть рядом с вами. Не стоит терпеть различные неприятности. Если вы не можете разрешить конфликт, то разойдитесь. Не стоит мучить себя плохими отношениями.

А одинокие Весы в ближайшие дни должны готовиться к чему-то хорошему. Ваше обаяние поразит окружающих людей и очарует их. Возможно, среди них и вам кто-то приглянется.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Любовный гороскоп для Скорпиона на неделю 25 – 31 октября 2021

Отношения Скорпионов в ближайшую неделю будут складываться очень хорошо – ваш партнер планирует вас приятно удивить. Возможно, это будет ожидаемый подарок или даже предложение руки и сердца. Выразите друг другу свою любовь и искренние чувства.

А одинокие Скорпионы должны сосредоточиться на людях, которые действительно заинтересованы в вас. Но для этого стоит отпустить людей из прошлого, которые до сих пор стараются держаться за вас.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Любовный гороскоп для Стрельца на неделю 25 – 31 октября 2021

Отношения Стрельцов будут складываться неплохо, но вы сможете их еще больше улучшить, если уделите немного времени своему партнеру. Советуем устроить романтическое свидание или организовать поездку в романтическое место. Это порадует вашу половинку и сблизит вас.

Зато одинокие Стрельцы будут чувствовать себя позитивно, ведь познакомятся с человеком, в которого влюбятся с первого взгляда.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Любовный гороскоп для Козерога на неделю 25 – 31 октября 2021

Козерогам стоит лучше понимать знаки, которые вам подает ваш партнер. Уделите время любимому человеку или выполните его давнее желание. Это создаст волшебную атмосферу между вами. А если вы хотите обсудить вопросы, которые вас беспокоят, то сделайте это.

Одинокие Козероги должны сделать первый шаг, чтобы стать счастливыми и построить личную жизнь. Подойдите к человеку, который вас уже давно интересует, и признайтесь в своих чувствах.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Любовный гороскоп для Водолея на неделю 25 – 31 октября 2021

Водолеи в своей любовной жизни должны сблизиться с партнером и объяснить ему/ей, насколько они важны в вашей жизни. Не портите отношения собственной ревностью, а делайте все, лишь бы ваша вторая половинка была счастлива вместе с вами. И не забудьте устроить романтический ужин.

Зато одинокие Водолеи наконец смогут найти свою вторую половинку. Но будьте осторожны в этом. Не открывайтесь неизвестному человеку, пока не будете готовы и не узнаете его лучше.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Любовный гороскоп для Рыб на неделю 25 – 31 октября 2021

Рыбы будут иметь хорошую неделю в личной жизни. Вам нужно чаще выражать свои чувства, чтобы ваш партнер понимал, что вы чувствуете. Сделайте в эти выходные что-то оригинальное, что поможет вам обоим развлечься и проведите много времени вместе.

Одиноким Рыбам нужно признаться себе, что вам нравится человек из вашего окружения. Не волнуйтесь и сделайте шаг первым. Вы в силах все изменить к лучшему.