Звездная мамочка и возлюбленная Илона Маска полностью обнажилась на фото с подругой 18+
Канадская певица и девушка Илона Маска Grimes опубликовала откровенное фото, сделанное вместе с ее подругой, моделью Лив Боэри. Девушки демонстрировали боди-арт, который Клэр Буше (Grimes) сделала самостоятельно.
На инстаграм-странице Grimes опубликовала фото, на которых позирует полностью обнаженной перед зеркалом. Ее интимные зоны и подруги прикрывали лишь эмодзи в форме сердечек, сделанные фоторедактором. На лице певицы был традиционный оригинальный макияж, а в прическу было вплетено украшение с жемчугом. Ее подруга подчеркнула лишь глаза едва заметными тенями. На телах девушек были черные линии.
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Обнаженные Grimes и Лив Боэри / Instagram / @grimes
Подруга артистки Лив Боэри / Instagram / @grimes
Кроме боди-арта, звезда похвасталась тем, что присоединится к игре Cyberpunk 2077 в роли попзвезды и надеется, что ее поддержит немало геймеров. Фанаты по-разному отнеслись к снимкам любимой Илона Маска: кто-то был поражен откровенностью артистки, а кто-то осудил, что такими фото она хочет лишь повысить себе популярность и активность в социальной сети.
Напомним, что в начале мая 2020 года девушка Илона Маска родила ему сына. Ему дали чудное имя X Æ A-12, которое читается как Икс Эш Эй Твелв Маск или Икс Эш Архангел Маск. Певица рассказывала, что не будет давать пола малышу, пока он сам не определит, кем хочет быть.
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