Это убьет колорадского жука: способ, дающий моментальный эфект

Некоторые дачники утверждают, что без химии преодолеть колорадского жука невозможно. Они не верят в действие народных средств. Попробуем изменить их мнение.

Опасность колорадского жука в том, что он уничтожает урожай перца, помидоров, картофеля. Каким действенным народным средством от него избавиться навсегда – расскажет 24 Канал.

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Горчичный порошок от колорадского жука

Горчичный порошок – отличный способ бороться с колорадским жуком на саженцах. Для приготовления возьмите 200 г горчичного порошка и разведите его в 10 литрах горячей воды. Пусть бродит 2-3 часа.



Горчичный порошок / Фото "Мясная индустрия"

Впоследствии процедите смесь через марлю, внесите 5 столовых ложек 9% уксуса и 50 г натертого хозяйственного мыла. Это необходимо, чтобы раствор задержался на листьях.



Уксус / Фото Harchi.info

Таким настоем можно обрабатывать не только картошку, а еще и помидоры и баклажаны. Достаточно будет 1 раз в неделю. Если это делать дважды в неделю, можно преодолеть и других нежелательных насекомых.

Рекомендуется проводить процедуры при таких сочетаниях:

100 г сухой горчицы на 10 литров воды + 100 миллилитров 9% уксуса;

100 г сухой горчицы на 1 литр воды + хозяйственное мыло.



Хозяйственное мыло / Фото Janvi.com

Опрыскивать насаждение таким средством будет эффективно только тогда, когда вредителей – небольшое количество, а еще для профилактики.