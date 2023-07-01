Это убьет колорадского жука: способ, дающий моментальный эфект
Некоторые дачники утверждают, что без химии преодолеть колорадского жука невозможно. Они не верят в действие народных средств. Попробуем изменить их мнение.
Опасность колорадского жука в том, что он уничтожает урожай перца, помидоров, картофеля. Каким действенным народным средством от него избавиться навсегда – расскажет 24 Канал.
Это интересно Чем подкормить рассаду перца: действенный рецепт из бабушкиной тетради
Горчичный порошок от колорадского жука
Горчичный порошок – отличный способ бороться с колорадским жуком на саженцах. Для приготовления возьмите 200 г горчичного порошка и разведите его в 10 литрах горячей воды. Пусть бродит 2-3 часа.
Горчичный порошок / Фото "Мясная индустрия"
- Впоследствии процедите смесь через марлю, внесите 5 столовых ложек 9% уксуса и 50 г натертого хозяйственного мыла. Это необходимо, чтобы раствор задержался на листьях.
Таким настоем можно обрабатывать не только картошку, а еще и помидоры и баклажаны. Достаточно будет 1 раз в неделю. Если это делать дважды в неделю, можно преодолеть и других нежелательных насекомых.
Рекомендуется проводить процедуры при таких сочетаниях:
- 100 г сухой горчицы на 10 литров воды + 100 миллилитров 9% уксуса;
- 100 г сухой горчицы на 1 литр воды + хозяйственное мыло.
Хозяйственное мыло / Фото Janvi.com
Опрыскивать насаждение таким средством будет эффективно только тогда, когда вредителей – небольшое количество, а еще для профилактики.