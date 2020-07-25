С каждым годом Одесса завоевывает звание самого популярного курорта Украины. Она яркая, удивительная и интересная, независимо от времени года. Приехав в отпуск однажды, вы будете возвращаться снова и снова, чтобы прогуляться по Дерибасовской, подняться знаменитой Потемкинской лестницей, ну и конечно еще раз посетить Оперный театр.

LifeStyle 24 собрал для вас информацию, узнав о которой, вы не будете "ломать" голову планированием вашего отдыха, а наоборот получите от этого удовольствие.

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Одесса – город на северо-западном побережье Черного моря, является крупнейшим морским портом Украины. Он расположен на пересечении путей из Северной и Центральной Европы на Ближний Восток и в Азию; в центре Одесской области, между Беляевским, Овидиопольским и Лиманским районами. Сюда приезжают из разных стран за просторными песчаными пляжами, колоритными центральным улицам, вкусными ресторанами и ночными клубами.

Как добраться?

Доехать до Одессы чрезвычайно легко, сделать это можно любым способом. Если вы едете на собственном авто, то просто включите навигатор и доверьтесь ему.

Если же вы выбрали поездку на поезде, то из каждого уголка Украины ежедневно курсирует не менее 3 поездов к центральному одесскому вокзалу, некоторые из них – экспресс. Когда вы прибыли, можете воспользоваться автобусом или такси, чтобы добраться до своего жилища. Купейный билет из Львова – от 550 гривен, а из Киева – от 500 гривен, все зависит от графика и направления поезда; автобус с вокзала – от 100 гривен.

Еще один вариант – рейсовий автобус из вашего города, следующий в Одессу. Из Львова проезд будет стоить от 350 гривен, из Киева – от 250 гривен. Ну и помните об автостопе и BlaBlaCar. Водители-попутчики из Львова просят от 400 гривен, из Киева – от 300 гривен.

Где остановиться?

Выбор курортного жилья в Одессе большой, поэтому найти место проживания несложно. Здесь можно остановиться как в хостеле или в однокомнатной квартире, так и в элитном отеле с видом на море или коттедже с личным бассейном, но это удовольствие не из дешевых. Если вы ищите недорогое жилье, тогда вам лучше рассмотреть частный сектор и отдаленные от моря и центра районы. Также надо помнить, что отдых стоит спланировать заранее. Чем раньше забронируете – тем дешевле! Если начать поиски еще зимой, то можно снять целый дом с видом на море за 300 гривен в сутки. Относительно дорогого жилья, то оно расположено в исторической части города и в приморских районах: Ланжерон, Приморский, Аркадия.



Отдых в Одессе 2020 / Фото: od.vgorode.ua

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Возможные варианты среди туристов: (цены указаны с человека в сутки)

Частный сектор "Райский уголок" – от 100 гривен.



Хостел "Хипстел" – от 200 гривен.



Минигостиница "Монреаль" – от 450 гривен.



Отель "Александровский" – от 600 гривен.



Отель Nemo Resort & Spa для людей с "толстым" кошельком – от 6000 гривен.

Если обобщить, то остановиться в Одессе можно по разной цене: от 200 до 7000 гривен и выше, все зависит от того, сколько денег вы готовы потратить на жилье.

Где перекусить?

Одесская кухня сформировалась под влиянием разных культур, в ней содержатся множество блюд других стран. Поэтому и питание здесь такое же разнообразное. От простых кафе до грузинских ресторанов – все чего душа пожелает.

"Компот" – один из самых колоритных заведений Одессы. Это сеть кафе с французским шармом и теплым гостеприимством. Он подойдет для посиделок в любом формате. Вкусно поесть можно от 150 гривен.

Ресторан MAMAN – семейное заведение, где предлагают попробовать традиционную домашнюю одесскую кухню, как у мамы и бабушки, а также в меню представлены европейские блюда. Особое внимание здесь уделяют посуде и подаче блюд, например, картофель фри подают в ведерке с тартаром, а молоко в эспрессо – в миниатюрных порционных бутылочках. Средний чек – 200 гривен.

Грузинский ресторан One Gogi – это райский уголок для любителей хинкали, хачапури, долмы и грузинского вина. Он прекрасно подойдет тем, кто ищет недорогие заведения с традиционной кухней и теплой уютной атмосферой. Заведение работает по формату быстрого обслуживания. Ужин обойдется в 150-200 гривен на человека.

Ресторан GQ Restobar предлагает блюда национальной, восточной, европейской и паназиатской кухни. А "бар" в названии намекает на широкий ассортимент крепких напитков, а еще в заведении можно воспользоваться кальяннним меню. Ужин одного человека обойдется от 350 гривен.

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Куда пойти?

В городе огромный выбор различных видов досуга: с детьми можно сходить в контактный зоопарк, дельфинарий, квест-комнату, парк аттракционов или аквапарк. А молодежь может проводить дни на пляжах, где предлагают прокат водных мотоциклов, катеров, катание на "банане" и полеты на парашюте.

Контактный зоопарк "Макки-Пакки" предлагает несколько новый способ коммуникации с животными. Их условия пребывания здесь позволяют посетителю лично пообщаться с каждым жителем зоопарка. Они приученные, поэтому будут сами идти на прямой контакт, чтобы поиграть с вами. Стоимость входа – 115 гривен.

Кроме контактного, в Одессе есть еще обычный зоопарк, где живут виды животных, которые занесены в Красную книгу Украины. Одесский зоопарк – единственный в Украине, где удачно размножаются индийские слоны. Здесь вы можете увидеть: леопардов, туркменских куланов, европейских муфлонов и многих других. Также на территории расположен акватеррариум. Детский билет – 50 гривен, взрослый – 70 гривен. Также здесь можно заказать экскурсию стоимостью 100 гривен.

Дельфинарий "Немо" предлагает ежедневные шоу и романтические ночные по субботам. Здесь лучшая шоу-программа в Европе с участием дельфинов семейства Афалин, Североамериканских морских котиков и львов. Также можно поплавать вместе с дельфинами, погрузиться на дно бассейна с инструктором по дайвингу, сделать фото и пройти курс дельфинотерапии. Стоимость билета шоу – 300 гривен; 10 минут плавания с дельфином – 3000 гривен, а 3-х часовой дайвинг вместе с дельфином – 4000 гривен.

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Одесский луна-парк оснащен самыми современными технологиями. Здесь расположено более 20 различных аттракционов. Для самых маленьких посетителей есть электрокары, карусели и прочее. Для старших есть американские горки, комната страха и много других экстремальных аттракционов. Также вы можете покататься на колесе обозрения "Южная Пальмира", которому нет аналогов по всей Украине. Стоимость билетов на аттракционы – от 40 до 100 гривен.

Аквапарк "Одесса" занимает 7 километров территории. Здесь построены горки, которые достигают 19-метровой высоты. Есть бассейн с волнами, детский аквагородок, искусственная река с постоянным двигателем 5 км/ч, 5 бассейнов, 27 водных аттракционов, 5 гидромассажных зон, 6 зон для загара и песчаный пляж. Также есть пилинг рыбами в Fish Spa. Но из-за огромного количества посетителей будьте готовы к очередям, которые могут продолжаться и пол часа. Взрослый билет – 600 гривен, детский – 400 гривен. VIP-зона – 900 гривен за взрослого и 600 гривен за ребенка.

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Что интересного в Одессе?

Тысячи туристов ежегодно едут сюда не только отдохнуть, но и посетить культурные достопримечательности города, сделать сотни уникальных фото на память. Здесь множество культурных, исторических и архитектурных мест. Известная Потемкинская лестница, Оперный театр, Городской сад – это то, с чем ассоциируется Одесса, но есть кое-что, о чем вы, возможно, не знали и даже не догадывались.

Национальный театр оперы и балета заинтересует вас, даже если вы не являетесь большим любителем ни оперы, ни балета. Почему? Во-первых, он является старейшим из всех оперных театров в Украине и построен тем самым де Ришелье, поэтому долгое время показывал исключительно итальянские представления. Во-вторых, журнал Forbes включил его в перечень самых необычных достопримечательностей Восточной Европы. Здесь в разное время дирижировали Чайковский, Рахманинов, пели Федор Шаляпин, Соломия Крушельницкая, танцевали Анна Павлова и Айседора Дункан. А Александр Пушкин вспоминал Одесский театр в романе "Евгений Онегин". Для желающих окунуться в необычную, загадочную атмосферу театра, пройтись его роскошными залами и коридорами, посетить музейную экспозицию, познакомиться с историей театра, можно посетить экскурсии. Стоимость билета – 150 гривен с человека (дети до 5 лет – бесплатно).

Еще одна визитная карточка Одессы – Потемкинская лестница. Уникальный проект графа Воронцова в подарок своей жене Елизавете. Лестницы были построены многие десятилетия назад, но до сих пор удивляют даже опытных туристов. Они насчитывают 192 ступеньки и входят в десятку самых красивых в Европе. Для того, чтобы подняться, необходимо преодолеть целых 10 пролетов. Одесситы каждый год устраивают здесь спортивное мероприятие – забег на время, участие могут принять все. Также стоит упомянуть, что эта лестница украшает кадры десятков фильмов.

Рядом с Дерибасовской расположен городской сад, где когда-то собирались художники, выступали оркестры, читали стихи и просто прятались от шума переполненных улиц. Сад прекрасен в любое время года, но особенно весной, когда природа оживает. Здесь можно найти известные памятники Одессы, например, лавку с Леонидом Утесовым или фигуры Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова.



Городской сад в Одессе / Фото: odessa.travel

Также город украшает Воронцовский дворец, который едва ли не самый известный на юге Украины. Он построен на краю приморского холма, в месте, где когда-то была размещена турецкая крепость Ени-Дунья, а задолго до нее – греческий античный полис. Дворец был резиденцией генерал-губернатора Новороссийского края Михаила Воронцова. Больше всего туристов захватывает визуальная часть памятника, поскольку он построен из сочетаний прямых и сводчатых составляющих – колоннами. Оформлял его выдающийся скульптор и живописец Карл Скотти.



Воронцовский дворец в Одессе / Фото: odessa.travel

Перейдем к нестандартным одесским памятникам архитектуры.

Одной из самых популярных локаций для фото среди туристов в Одессе является арт-объект Дом солнца на пляже Ланжерон. Это прототип старых бронзовых дверей, которые были на входе в парадное по улице Ришельевской. Скульптор Михаил Рева создал Дом солнца, чтобы именно через "дверь" этого "дома" в Одессу каждое утро "заходило" солнце. "Пусть эти двери будут парадным входом в Дом солнца. И пусть, подходя к ним, люди загадывают свои заветные желания. Они обязательно исполнятся!" – убежденно заявляет автор.



Дом солнца на пляже Ланжерон в Одессе / Фото: odessa.net.ua

Туристы отмечают еще одну очень интересную достопримечательность в Одессе – памятник Дарту Вейдеру, темном Лорду из фильма "Звездные войны". Кстати, это первый памятник в мире, посвященный этой фигуре. История его возникновения тоже уникальна: в связи с законом о декоммунизации подлежат демонтажу все памятники, связанные с эпохой коммунизма, поэтому известный местный скульптор Александр Милов превратил заводской памятник Владимиру Ленину в темного Лорда. Что интересно, в его голову встроен беспроводной передатчик интернета, поэтому это привлекает посетить его еще больше.



Памятник Дарту Вейдеру в Одессе / Фото: img.gazeta.ru

Недавно была написана фреска Geneva art wall, которая появилась в маленьком дворике Одессы на трехэтажном доме общей площадью 330 квадратных метров, и сразу же стала обязательным для посещения. На ней изображен Остап Бендер, Пушкин, Утесов, Жванецкий и другие вымышленные и реальные герои, которые имеют отношение к городу. Она стала крупнейшей в Украине, рекордные размеры были зафиксированы Национальным реестром рекордов Украины. Предыдущий рекорд принадлежал Киеву – 255 квадратных метров стены дома.



Фреска Geneva art wall в Одессе / Фото: РБК

На бульваре Жванецкого расположен бронзовый памятник апельсину, который спас Одессу. Он посвящен историческому событию 1800 года. Город зависел от строительства морского порта, но император Павел I прекратил финансирование, чтобы восстановить процесс сооружения порта. Из Одессы в Санкт-Петербург были высланы три тысячи греческих апельсинов. Они понравились царю, и он выделил деньги на достройку, поэтому так город был спасен. Что касается самой композиции памятника, то среди апельсина вставлена ​​фигура Павла I, а также тройка лошадей, запряженных в апельсин.



Памятник апельсину в Одессе / Фото: myod.info

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Автор: Марта Касиянчук