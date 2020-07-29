Из-за пандемии коронавируса, украинские курорты в этом году "дышат" полной грудью. Есть где отдохнуть и возле столицы, поэтому жителям Киева не обязательно ехать в отпуск в Одессу. Особой популярностью у киевлян пользуется Киевское море, где самые красивые закаты, белый чистый песок, сосновые леса, свежий воздух, плеск воды и нет городской суеты.

24 канал расскажет вам где и как можно провести отпуск на Киевском море этим летом.

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Водохранилище возле Вышгорода, площадью более 900 квадратных километров, еще называют Киевским морем. Оно расположено к северу от Киева и является одним из 6 подобных объектов на реке Днепр. В некоторых точках глубина достигает 18 метров, а в основном – в пределах двух метров. Под водой можно встретить неприятные сюрпризы. Например, в земле до сих пор сохраняются следы войны в виде неразорвавшихся мин и снарядов. Во время взрыва на ЧАЭС водоем стал буферной зоной между Днепром и Припятью: дно впитало цезий и стронций, которые остаются на дне. Также интересно то, что, чтобы создать это искусственное море, 52 поселка были отселены и затоплены, чтобы сегодня тысячи туристов имели возможность наслаждаться им. Несмотря на подводные тайны, это идеальное место для пикника.

Как доехать?

Киевское водохранилище создали на реке Днепр между Киевской и Черниговской областями. Сюда можно доехать рейсовыми автобусами, которые курсируют в села, расположенные на его берегу: Хотяновка, Новые Петровцы, Глебовка, Лютеж, Козаровичи, Ясногородка, Сухолучье.

Если вы отправляетесь на личном автомобиле, то к Киевскому водохранилищу и близлежащим поселкам удобно ехать по дороге Р02 – включите навигатор и следите за маршрутом.

Если же вы решили добраться сюда общественным транспортом, то из Киева курсируют автобусы №41 и М-441, которые останавливаются неподалеку от Киевского моря. Поездка автобусом – от 100 гривен. Не местным сначала нужно добраться до Киева, а оттуда продолжить свой путь на автобусе или такси. Стоимость купейного билета на поезд Львов-Киев – от 350 гривен.

Где поселиться?

От Вышгорода побережье водохранилища с обеих сторон полностью застроено базами отдыха на любой вкус и кошелек. Почти в каждом населенном пункте (Хотяновка, Глебовка, Новосилки, Ясногородка), недалеко от моря или Десны, есть пансионаты, гостиницы и пляжные зоны. Вариантов предостаточно, правда, недорогих и с нормальными условиями мало. Или высокие цены, или старый советский сервис. Но в летний период отдыхающих не останавливают огромные цены – все отели "забиты".

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Мы собрали базы отдыха различных категорий:

База отдыха "Политехник" (село Глебовка)

Хотя эта база – наследие времен СССР, в корпусах сделан ремонт. Номера оснащены для 2-7 человек. На базе можно испытать свои силы на байдарках, покататься на катамаранах или поиграть в теннис, футбол или посетить сауну. Цена – от 150 гривен с человека в сутки.



База отдыха "Политехник" в селе Глебовка / Фото: relax.kpi.ua

База отдыха "Радуга" (село Новосилки)

Здесь построено 56 домиков, в которых кухня и отдельно оборудованная спальная комната. Несмотря на то, что домики рассчитаны на 4 человека, есть возможность размещения еще одного человека. Душевые и туалеты расположены на территории турбазы. Стоимость аренды домика составляет 300-350 гривен в сутки.



База отдыха "Радуга" (село Новосилки) / Фото: ua.igotoworld.com

Мини-отель "Вышгород"

Здесь есть 16 номеров, в некоторых из них есть джакузи. Также в комплексе есть ресторан с европейской, украинской и итальянской кухнями. Цена двухместного номера – 500 гривен.



Мини-отель "Вышгород" возле Киевского моря / Фото: gohotels.com.ua

База отдыха "Ясенсад" (село Ясногородка)

Село, где расположена база, расположено на самом берегу Киевского водохранилища. Здесь можно заняться рыбалкой и охотой. На выбор гостям предлагают апартаменты для отдыха от 2 до 5 человек. Готовить можно самостоятельно на кухне. Еще на территории базы есть открытый бассейн. Минимальная стоимость номера для проживания составляет 900 гривен.



База отдыха "Ясенсад" в селе Ясногородка / Фото: Booking.com

Гостинично-ресторанный комплекс "Джинтама-Бриз" (село Глебовка)

Этот загородный комплекс на берегу Киевского моря предлагает различные водные развлечения: катание на гидроциклах, квадроциклах, лодках. Можно порыбачить, поиграть в пейнтбол и другие игры. На территории расположены двухэтажные коттеджи, в каждом из них – 4 номера с видом на море или лес. Питание – в ресторане. Также здесь вы можете посетить сауну и массаж. Цена аренды номера за сутки – 1000 гривен.



"Джинтама-Бриз" в селе Глебовка / Фото: gintama-briz.kiev.ua

Загородный комплекс Sobi Club (село Хотяновка)

Перед вами стоит выбор между отелем и коттеджами и несколькими видами бассейнов. Также здесь расположена спортивная площадка, банный комплекс. Можно арендовать велосипед, лодку, квадроциклы. Стоимость номера в отеле – от 1300 гривен, коттеджа – от 3000 гривен.



Загородный комплекс Sobi Club в селе Хотяновка​ / Фото: blog.pokupon.ua

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Какие пляжи?

Место для отдыха можно найти сразу на выезде из Киева, но если проехать чуть дальше, то вы окажетесь на живописных пляжах Киевского моря, которые расположены по обе стороны.

На левом берегу расположились пляжи Лебедевки и Ровжи. Лебедевка и Ровжи хороши для пляжного отдыха, так как здесь пологий вход в воду. В отличие от левого берега, правобережье более обжитое. Неплохие пляжи для отдыха начинаются в 15 километрах от Киева. Чем дальше вы будете ехать, тем боле красивые будут пейзажи.

От Киева до Лебедевки около 30 километров. Сразу за поселком начинаются базы отдыха с выходами в воду. Если ехать в Ровжи, то песчаный пляж становится все больше, поэтому здесь разбивают кемпинги, где можно остановиться как в палатках, так и в деревянных домиках. Туристы отмечают чистоту пляжа.

Ровжи находятся от Киева в 50 километрах. Это отличный вариант для тех, кто ищет уединения на природе. Также на пляжах в Ровжах популярный кемпинг. Места здесь очень красивые: зеленые леса и безлюдные пляжи.



Пляж Ровжи на Киевском море / Фото: g.io.ua

Лютежский пляж на Киевском море не оборудован: здесь нет кабинок для переодевания, туалетов и других комфортных условий для отдыха. Лютеж – дикий пляж. Берег резко обрывается, поэтому зона песка здесь неширокая. Но эти недостатки компенсирует сосновый лес, который простирается почти до самой воды.

Рядом с Козаровичами пляж найти легко. Природа почти не отличается от Лютежского. Козаровичи больше всего любят ценители каякинга. Поскольку здесь есть место, где вода бурно сливается в водохранилище. И по этому "водопаду" экстремалы спускаются на каяках и отрабатывают трюки. Пляж Козаровичи выходит на курортную зону и сосновый лес.

С туристической точки зрения Ясногородка и Глебовка – наиболее привлекательны. Не только потому, что они далше всех удалены от столицы, но и тем, что в этом районе хорошо развита инфраструктура. Вдоль побережья можно снять домик или остановиться на базе отдыха с выходом к воде. Вас ждет сосновый лес и песчаный берег, а также гарантирован спокойный отдых, потому что людей здесь мало.



Пляж в Ясногородке / Фото: kiev.informator.ua



Пляж в Глебовке / Фото: domik.ua

Глебовка и Ясногородка – поселки, в которых есть все условия для уикенда за городом.

Куда пойти?

Неподалеку от Киевского водохранилища расположены яхт-клубы, конные клубы и клубы виндсерфинга. Здесь вы сможете отвлечься от ежедневной рутины и насладиться морскими пейзажами и чистым воздухом.

Яхт-клуб "Энергетик" – новое культовое место отдыха и спорта на берегу Киевского моря в 15 километрах от Киева. Здесь у вас есть возможность арендовать яхту, которой в Киевское водохранилище смогут отправиться от 2 до 25 человек. Это идеальное место для тех, кто устал от шумного города, будничной рутины и одинаковых заведений. Стоимость аренды на один час: бюджетная яхта – 450 гривен, комфорт класс – 1500 гривен, люкс класс – от 1250 гривен.



Яхт-клуб "Энергетик" / Фото из соцсетей

В селе Новые Петровцы, в 13 километрах от Киевского моря расположен конный клуб Межигорье La petite Ecurie. 18 минут дороги и у вас появится возможность освоить навыки верховой езды. Занятия проводятся индивидуально с тренером в живописном месте на берегу моря. Для маленьких всадников – есть пони. Средний чек развлечений – 200-300 гривен.



Конный клуб Межигорье La petite Ecurie / Фото: f.mixsport.pro

Киевский виндсерфинг-клуб "Мистраль" – один из старейших и сильнейших клубов виндсерфинга Украины. Здесь оказывают спектр различных услуг: прокат, обучение, продажу оборудования, подготовку и проведение соревнований. Вы сможете насладиться живописными пейзажами, стоя на доске на воде. Цена – от 500 гривен в час.

Хотя Киевское море и находится в списке самых опасных опасных объектов планеты, так что будьте осторожны, когда будете проводить время в этом месте. Хорошего отдыха!

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Автор: Марта Касиянчук