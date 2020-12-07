Светская львица Кайли Дженнер продолжает вдохновляться живописными пейзажами заснеженных гор в канун Рождества. Для зимних прогулок она выбирает каждый раз эпатажные образы. На этот раз на ней леопардовый комбинезон, который сексуально подчеркнул пышную грудь и бедра.

Множество зарубежных звезд уже украсили дома к Рождеству. Среди них и 23-летняя Кайли Дженнер, которая за рождественским настроением отправилась в заснеженные горы. На личной странице в инстаграме она продемонстрировала новый дерзкий образ, который выбрала для зимнего выхода.

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Жаркий аутфит Кайли Дженнер

Для активного отдыха светская львица выбрала обтягивающий комбинезон с леопардовым принтом, который невероятно подчеркнул фигуру. Наряд акцентировал на всех достоинствах тела Кайли Дженнер – стройной талии, упругих ягодицах, пышных бедрах и большой груди. Хоть на этот раз звезда не стала обнажаться, она выглядела не менее сексуально.

Комбинезон она соединила с леопардовым пуховиком с капюшоном, показав безупречный total look. Безусловно, дерзкий аутфит блогерша с 202-миллионной аудиторией довершила эффектным макияжем в нюдовых тонах, с которым смело могла появиться даже на светском мероприятии, а не только среди гор.



Кайли Дженнер в леопардовом комбинезоне / Фото Instagram / @kyliejenner



Кайли Дженнер в леопардовом комбинезоне / Фото Instagram / @kyliejenner