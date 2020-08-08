Американская блогер и модель Кайли Дженнер позировала в клипе рэппера Cardi B и Megan Thee Stallion в откровенном леопардовом боди. Ролик на трек WAP оказались очень горячими и быстро взбудоражили сеть.

Кайли Дженнер приняла участие в съемках клипа на песню WAP. В кадре она появилась всого лишь на несколько секунд, однако даже этим вызвала бешеный ажиотаж в сети. Ролик презентовали на официальном ютуб-канале Cardi B.

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22-летняя представительница телесемейства Карадашян-Дженнер предстала перед камерами в откровенном боди с леопардовым принтом. Наряд с очень глубоким декольте прекрасно подчеркнул пышный бюст звезды. Сексуальности образа также добавил длинный шлейф, который был хорошо виден, когда Кайли медленно дефилировала по длинному коридору, который был оформлен в стиле мультфильма "Алиса в стране чудес".

Жаркий look знаменитость дополнила ботфортами и перчатками в тон наряду. Длинные роскошные волосы она уложила в локоны, а на лице сделала безупречный макияж с черными стрелками на веках.

В одной из сцен Дженнер проходила мимо двери, за которой ее встречал леопард. За два дня такой ролик набрал почти 36 миллионов просмотров и несомненно покорил поклонников рэпперши и несравненной Кайли Дженнер.

Cardi B feat. Megan Thee Stallion – WAP: смотрите видео онлайн