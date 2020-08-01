34-летняя знаменитость Оля Цибульская вместе с мужем и сыном отправилась во Львов. Звезда в эффектном образе прогулялась по красивым улочкам и уже успела поделиться первыми фото.

В то время, как звездные коллеги артистки отправляются на отдых за границу, наслаждаются летним отпуском на морском побережье, она странствует по Украине и выбирает более безопасные, недалекие поездки. В частности, на днях Оля побывала в культурной столице Украины, а яркой фотографией поделилась на своей инстаграм-странице.

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Исполнительница сделала снимок на популярной среди туристов и львовян площади Рынок. В заметке Цибульская предложила подписчиков отгадать, с какой целью она поехала во Львов: развлекаться, работать, целоваться, или же можно предложить собственный вариант. Поклонники активно делятся догадками в комментариях и акцентируют внимание на стильном аутфите певицы.

Образ Оли Цибульской

Для прогулки по исторической части города Оля выбрала черный топ на широких бретелях и длинную юбку с леопардовым принтом и высоким разрезом сбоку, который подчеркнул длинные стройные ноги звезды. На плече у нее висела светлая джинсовая куртка. Сочетала наряд с коричневой обувью с узором и большой сумкой горчичного цвета. Цибульская дополнила look серьгами-кольцами, аккуратной укладкой и легким макияжем.

Оля, как всегда, выглядела безупречно и наслаждалась каждым мгновением прогулки, ведь из-за насыщенного рабочего графика ей редко удается выбраться куда-то на отдых.