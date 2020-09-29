Ленивые хачапури и салат: Ольга Сумская рассказала кулинарный рецепт любимого завтрака
Украинская актриса Ольга Сумская не только настоящий профессионал своего дела, но и искусная хозяйка на кухне. Знаменитость часто делится секретами кулинарии и рассказывает рецепты блюд своим поклонникам.
В эксклюзивной рубрике "Смачний ексклюзив" на телеканале "Украина" Ольга Сумская рассказала о вкусном завтраке, который обожает ее муж Виталий Борисюк.
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54-летняя знаменитость призналась, что и сама любит на завтрак ленивые хачапури с салатом из свежих овощей, поэтому поделилась рецептом любимых ленивых хачапури.
Ленивые хачапури – завтрак, который быстро готовится
Рецепт приготовления ленивых хачапури
Ингредиенты:
- 200 г сметаны;
- 200 г твердого сыра;
- 6 ст. л. муки;
- 2 яйца;
- 100 г зеленого лука;
- сода, соль, молотый перец.
Рецепт приготовления ленивых хачапури:
- Для ленивых хачапури надо натереть сыр, смешать его с мукой, яйцами и сметаной. Добавить соду, соль, перец и порезанный зеленый лук.
- Поджарить хачапури на оливковом масле.
Рецепт приготовления овощного салата
Ингредиенты:
- 1 сладкий желтый перец;
- 100 г помидоров черри;
- 50 г оливок без косточек;
- 50 мл оливкового масла;
- 50 мл лимонного сока;
- 150 г творога 15% жирности;
- 100 мл сметаны;
- 150 г укропа;
- 1 зубчик чеснока;
- 100 г листьев салата;
- соль и перец.
Рецепт приготовления овощного салата:
- Для приготовления салата нужно нарезать желтый сладкий перец, помидоры черри, оливки, листья салата, добавить лимонный сок, оливковое масло, соль и перец.
- Выложить на тарелку вторую часть листьев салата, в центр высыпать овощную смесь.
- Сыр, сметану, чеснок, соль и перец смешать отдельно. Сформировать шарики, обвалять в укропе и выложить на листья салата.