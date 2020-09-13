Наследница британского королевского престола принцесса Беатрис попала в объективы камер папарацци. На днях ее сфотографировали во время прогулки по улицам Лондона с дорогой сумкой от всемирно известного бренда.

Фотографии принцессы Беатрис редко появляются в сети. Однако каждый кадр создает большой фурор и активные обсуждения. Так, на сайте издания The Daily Mail опубликовали несколько кадров, где внучка Елизаветы II гуляет по лондонским улицам.

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Как отмечается в материале издания, фотографии сделали после тренировки принцессы. Она появилась в общественном месте в спортивном костюме, который подчеркнул ее фигуру.

Спортивный look принцессы Беатрис

32-летнюю принцессу заметили, когда она направлялась к собственному автомобилю, где ее ждал водитель. Королевская наследница была одета в спортивный костюм, состоящий из леггинсов, футболки и кофты. Наряд был обтягивающим и акцентировал внимание на формах Беатрис. Она объединила look с кроссовками. Волосы принцесса уложила ровно и завязала назад. На лицо она не наносила косметику и еще раз показала натуральную красоту.

Однако главный акцент ее образа был сделан на дорогом аксессуаре. Спортивный наряд Беатрис дополнила эффектной сумкой из кожи питона от бренда Louis Vuitton. Стоимость такого аксессуара составляет пять тысяч долларов.

Поскольку в мире продолжается эпидемия коронавируса, то принцесса не забыла и о защитной маске. Также она несла в руках пакет с продуктами.

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