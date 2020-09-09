Легендарная группа Slipknot впервые приедет в Украину с концертом
Культовая американская метал-группа Slipknot впервые приедет в Украину с концертом. Музыканты стали шестыми хедлайнерами фестиваля UPark Fesival 2021.
Одна из самых успешных метал-групп в истории Slipknot приедет в Украину для фестиваля UPark Fesival 2021. Он состоится 18 июля следующего года. Об этом сообщили организаторы на своей странице в фейсбук.
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Группа станет шестым хедлайнером фестиваля. Также будут выступать такие группы, как My Chemical Romance, Gorillaz, The Offspring, Sum 41, Royal Blood и Deftones. Продажа билетов доступна с 11 сентября.
Кто такие Slipknot
- Ню-метал группа основана в 1995 году в Соединенных Штатах.
- Они скрывают свои лица, всегда выступая в масках. Однако, это не мешает им собирать полные залы на концертах.
- По всему миру продано 30 миллионов альбомов группы. Они получили статус платиновых.
- В 2006 году группа получила премию Грэмми за сингл Before I Forget.
- В 2019 году группа выпустила шестой студийный альбом We Are Not Your Kind, который дебютировал первым номером в чартах Billboard 200.
Смотрите клип Slipknot - Before I Forget онлайн:
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