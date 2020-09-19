Эпатажная американская певица Леди Гага вчера, 18 сентября, представила новый захватывающий клип на песню "911". Песня является последним синглом из ее шестого альбома Chromatica. Режиссером ролика стал Тарсем Сингх.

Успешная американская поп-певица Леди Гага 29 мая этого года выпустила альбом Chromatica. Последним его синглом стал трек под названием "911". Звезда опубликовала клип на песню на своем ютуб-канале.

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Все участники клипа выступают в тщательно продуманных костюмах. Сама певица тоже предстала в разнообразных образах. Первым было платье в пастельных тонах, но звезда акцентировала внимание на ярком голубом макияже глаз и длинных волосах.

Следующий образ Леди Гага демонстрировала в синем полупрозрачном платье и с шипами на лице. Третьим было нежное зеленое платье и яркое красное, сделанное из кожи. Все look певица дополняет невероятными и одновременно странными головными уборами.

На странице в инстаграме певица поделилась смыслом, который она вложила в ролик. А также поблагодарила режиссера клипа Тарсема за то, что он поделился своей идеей и воплотил ее в жизнь.

Этот короткометражный фильм очень личный для меня, мой опыт с психическим здоровьем и то, как реальность и мечты могут быть взаимосвязаны, чтобы сформировать героев вокруг и внутри нас,

– написала Леди Гага.

Смотреть Lady Gaga – 911 онлайн: