1 сентября во Львове состоится концерт инди-группы Latexfauna. Участники коллектива называют свое выступление неотложной концертной помощью для галичан, которые из-за карантинных ограничений не имели возможности весело и ярко отдыхать. В интервью артисты рассказали, чем занимались во время карантина, какими треками будут удивлять львовян во время концерта и поделились планами на будущее.

В небольшом интервью музыканты Latexfauna рассказали об их настроении перед концертом во Львове в начале осени – 1 сентября, а также о "творческом карантине", в котором пришлось быть почти пол года.

К слову Люди соскучились по живому общению: что думает о творчестве во время карантина лидер группы МЕРІ

Расскажите, когда последний раз были во Львове?

Последний раз во Львове мы были как раз незадолго до того, как объявили карантин, успели отыграть очень крутой концерт 7 марта.

Львовская публика всегда встречает нас очень тепло и отрывается на наших концертах, как в последний раз. А Львов вообще очень любим, но, к сожалению, не всегда у нас хватает времени между концертами, чтобы спокойно погулять по городу и насладиться вашими вкусными наливками.

Чем будете радовать на концерте 1 сентября?

Прозвучат все ваши любимые песни и последние треки, которые мы выпускали перед и во время карантина, но не успели сыграть на концерте. Но новый материал пока держим на старте. Это не первое наше выступление на крыше во Львове, ведь несколько раз в Киеве выступали, кажется в Одессе также. Очень нравится такой формат концертов. Ожидаем хорошей погоды и танцующих красоток возле сцены.



Группа Latexfauna сыграет концерт во Львове / Пресс-служба группы

Каким был ваш карантин? Что удалось сделать за это время?

Мы самоизолировались недалеко от Киева в небольшом доме. Ежедневно работали на свежем воздухе, готовили себе еду в котелках, на мангале, продолжали писать новые песни. Как раз во время карантина выпустили наш "грустный" трек Kosatka, провели конкурс на песню Arktika – она у нас звучала исключительно в акустике, поэтому было интересно, как люди "будут заморачиваться" с аранжировкой. Получилось очень круто, потому что нам писали много действительно крутых и талантливых музыкантов, кто-то даже снимал клипы. Очень круто! А победитель, группа Sahara, будет играть с нами на одной сцене во время нашего сольного концерта в Киеве 4 сентября.

Напоследок, скажите несколько слов о своих планах

После Львова мы будем играть наш большой сольный концерт в Киеве, а потом, если больше никаких "запретов" не будет, поедем в Харьков, Днепр, Полтаву.

Спешите приобрести билеты уже сегодня, потому что завтра может быть поздно. Поскольку количество мест ограничено!



Песни и видео группы смотрите здесь.

И не переживайте! Карантинные нормы будут соблюдены!

Автор: Ольга Максимьяк