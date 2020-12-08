В понедельник, 7 декабря, начался большой рождественский тур Кейт Миддлтон и принца Уильяма по Великобритании. Сейчас королевская чета находится в Уэльсе. Пара уже пообщалась со студентами, полакомилась зефиром и весело провела время.

Трехдневный тур герцогов Кембриджских продолжается. Похоже, после длительного выполнения королевских обязанностей онлайн пара соскучилась по публичным выходам, поэтому на днях планирует лично посетить 10 городов Великобритании, чтобы поддержать тех, кто оказался на передовой борьбы с коронавирусом. Сейчас Кейт Миддлтон и принц Уильям остановились в городе Кардифф – столице Уэльса. Фото с тура появились в инстаграм-профиле супругов.

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Пара прибыла в Кардиффский замок, где встретилась со студентами местных вузов и вместе с ними открыла подарки к Рождеству. Поскольку на территории замка сейчас продолжаются рождественские фестивали и ярмарка, то Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили прогулку и полакомились зефиром, который жарили на огне.

Герцогиня Кембриджская, случайно прикоснулась к одной из сладостей руками, пошутила: "У меня целый день будет этот зефир на пальцах". Слова Кейт Миддлтон развеселили публику, а во время прогулки царила непринужденная атмосфера.

Образ Кейт Миддлтон

Для выхода герцогиня Кембриджская выбрала длинное классическое пальто красного цвета на пуговицах, которое пошил на заказ известный бренд Alexander McQueen. Образ дополнила красная клетчатая юбка от модельера Эмилии Викстед, которая фантастически сочеталась с длинным шарфом.

Кейт Миддлтон подобрала замшевые ботинки на высоких каблуках от бренда Polo Ralph Lauren, лаконичные золотые серьги и небольшую черную сумочку, которую скомбинировала с кожаными перчатками.

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