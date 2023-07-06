8 лайфхаков для лета, которые понадобятся каждому

Лето – любимая пора многих из-за теплой погоды, отпусков, каникул, разнообразия фруктов и времяпрепровождения на природе. Есть определенные секреты, как сделать это время еще более приятным.

Летняя жара влияет на всех, кто-то легче ее переносит, кто-то тяжелее. Следует узнать, как с ней справиться так, чтобы она не приносила дискомфорт. Поэтому подготовили 20 оригинальных советов для лета, которые вам будут полезны.

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Советы для лета

Лайфхак 1. Все мы любим есть замороженный сок или мороженое, но когда оно начинает капать на пальце – далеко не самый приятный момент. Вам пригодится подкладка для кексов. Разместите ее на основе палочки под мороженым или соком. Тогда жидкость будет капать туда.



Замороженный сок с подставкой / Фото Bob Vila

Лайфхак 2. Холодные напитки – то, что спасает в летнее время. Даже если у вас в нужный момент нет таких, это не проблема. Оберните бутылку вина, пива или воды влажным бумажным полотенцем и поставьте в морозилку на 10-15 минут. Готово!



Холодные напитки / Фото "Конотоп.City"

Лайфхак 3. Если вы идете на пляж или в другое публичное место и хотите спрятать важные вещи, например ключи, карточку или деньги, есть один интересный метод. Возьмите пустую бутылку из-под геля для душа или других средств и вырежьте отверстие в верхней части такой ширины, чтобы там поместились ваши вещи. Закройте крышкой. Вряд ли кто-нибудь догадается, что там.



Баночка из-под геля / Фото Bob Vila

Лайфхак 4. Летом многие проводят время на улице. И очень знакомо, когда кусают комары. Нанесите зубную пасту на укус, чтобы уменьшить зуд и возвращаться на улицу.



Зубная паста на укус комара / Фото Bob Vila

Лайфхак 5. Свежий лук подойдет не только для сочного шашлыка. Ею можно очистить сам гриль. Просто потрите частицы лука над горячей решеткой. Она поможет легче отчистить остатки пищи.



Свежий лук / Фото Deposit.photos

Лайфхак 6. Хотите побыть наедине? Сделайте самодельный гамак, чтобы уединиться в своем дворе. Просто прикрепите веревки к концам простыни и подвяжите их к дереву. Релакс обеспечен.



Гамак / Фото

Лайфхак 7. Пикник – отличная идея собраться с родными летом. Но нередко на него прилетают нежелательные гости – мухи, другие насекомые. Возьмите с собой и положите на стол тарелочки с частицами лимона, усыпанными гвоздикой. И вредителей не будет.



Пикник / Фото Rest On

Лайфхак 8. В вашем авто очень жарко? Попытайтесь открыть и закрыть дверь 5-6 раз, чтобы избавиться от горячего воздуха. В салоне станет гораздо прохладнее после таких действий.