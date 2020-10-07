Об украинском борще как в Украине, так и за рубежом часто вспоминают в книгах, фильмах и рассказах простых прохожих. Экспертный совет по вопросам нематериального культурного наследия при Министерстве культуры и информационной политики Украины предложил отнести процесс приготовления борща к своему списку.

Такое предложение Экспертный совет вынес 7 октября, дополнив список нематериального культурного наследия еще другими 4 элементами: "Технология создания Клембовской рубашки" с цветком", "Пасхальное гуляние "Водить Властелина" в селе Розкошевка Теплицкого района Винницкой области", "Борщевская народная вышивка" и "Карпатское лижникарство". Об этом сообщает Интерфакс Украина.

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Сейчас вопрос внести "Культуру приготовления украинского борща" в перечень элементов нематериального культурного наследия стоит только как предложение, которое должны рассмотреть в Минкульте. Экспертный совет убежден, что это станет важным шагом в рамках подготовки номинационного досье к Репрезентативному списку нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, которое осуществляет ОО "Институт культуры Украины".

Процесс приготовления борща / Фото Pixabay

Напомним, что в 2019 году ЮНЕСКО внесла в список мирового наследия украинскую керамику из Косово. Подробнее об этом можете прочитать здесь.

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