Вот и началась осенняя пора, которая порадует нас не только сказочной природой, но и интересными мероприятиями. И хоть из-за карантинных ограничений их будет немного, но все же вы найдете событие по душе.

Концерты на открытом пространстве, джаз, украинские мотивы и многое другое вы сможете услышать уже в этом сентябре!

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"Спиванки"

Где: Концертный зал Людкевича Львовской национальной филармонии

Когда: 4 сентября 19:00

Красивая мелодика украинских народных песен в необычных ритмических и гармонических звучаниях стилей фанк, афро, фьюжн и многих других ожидает гостей события "Спиванки". В концерте будут звучать народные песни, собранные на территории Закарпатья и аранжированные известным украинским джазовым музыкантом, композитором Игорем Закусом. Поможет раскрыть неповторимую красоту и колорит украинских песен камерный состав Академического симфонического оркестра Львовской филармонии.



Концерт "Спиванки" / Пресс-служба мероприятия

Капелла "Дударик"

Где: Парк культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого

Когда: 5 сентября 12:00

Дударик приглашает на концерт казацких и стрелецких песен. На концерте будут звучать казацкие, стрелецкие, повстанческие песни ХХІ века. Участие в мероприятии примет группа "Плач Иеремии" – Всеволод Дячишин (бас), Андрей Войтюк (ударные), Юрий Дуда (клавишные), Олег Ярема (акустическая гитара), Виталий Боднар (электро-гитара), Владимир Заборовский (аккордеон), Зиновий Карач и Назар Лозинский (вокал). Идея, концепция, постановка и аранжировка принадлежат Дмитрию Кацалу.



Концерт "Глаза в глаза" / Пресс-служба мероприятия

Концерт Latexfauna

Где: !FESTrepublic

Когда: 9 сентября 19:00

Наиболее тропическая группа Украины сможет развлечь пылких почитателей Львова. Предварительно концерт был запланирован на 1 сентября, но из-за погодных условий его перенесли на 9 сентября. Кроме выступления, посетители смогут насладиться свежим летним воздухом плюс, а также полакомиться в фудкорте и баре. И все это под танцевальные хиты самой харизматичной инди-группы страны: от Серфера и до Косатки. Таким образом организаторы мероприятия надеются разбавить карантинную жизнь львовян позитивом и драйвом.



Концерт Latexfauna / Пресс-служба мероприятия

Трибьют группе The Beatlevs

Где: !FESTrepublic

Когда: 11 сентября 19:00

The BeatleVs – группа, созданная во Львове в 2010 году на основе львовского фан-клуба Beatlevs. Фан-клуб был основан еще в 2002 году, и в него вошли многие известные украинские артисты и деятелей искусства. Поэтому ради любопытства и стабильного проведения музыкальных мероприятий была создана собственная кавер-группа с названием the Beatlevs (от названия города Львов), которая состояла из участников фан-клуба. Мероприятие впервые проведут в формате open air, на крыше под звездами, а организаторы обещают приятную компанию и теплую атмосферу.



Концерт The Beatlevs / Пресс-служба мероприятия

"Осенний джаз под открытым небом"

Где: !FESTrepublic

Когда: 16 сентября 19:30

Лучшие джазмены Украины представят уникальную программу под открытым небом! Программу подготовили участники проекта ShockolaD (Игорь Гнидин, Анастасия Литвинюк, Андрей Кохан) вместе с невероятным певцом Paul Komolafe из Нигерии. Вместе музыканты создали очень оригинальную джаз-, фанк-, фюжн-, соул-программу из известных мировых хитов легендарных музыкантов – Майкла Джексона, Билла Уизерса и многих других. Стоит услышать!



Концерт "Осенний джаз под открытым небом" / Пресс-служба мероприятия