Второй месяц осени во Львове порадует поклонников музыки и искусства яркими событиями! Поэтому смело настраивайте себя на замечательный отдых вместе с друзьями и родными перед затяжной зимой.

Чем будет удивлять Львов в самую романтическую пору года – читайте в подборке событий LifeStyle 24.

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"Колыбельные для Олексы" Cоломии Чубай

Где: трансляцию можно будет услышать здесь

Когда: 2 октября в 19:00

Неповторимый on-line концерт и презентация уникального альбома "Колыбельные для Олексы" Cоломии Чубай пройдет при поддержке Украинского Культурного Фонда и "Фокуса на культуру". Альбом "Колыбельные для Олексы" – не просто история о сыне певицы – мальчике с аутизмом и его Планете. Это – музыка для успокоения, настроения, ощущения внутреннего счастья и гармонии. Этот альбом можно включать дома, в машине, на детских праздниках, засыпать и танцевать под него. В альбоме звучат лучшие тексты – от Леси Украинки до Ивана Малковича и самая сладкая музыка. Психологи и родители могут использовать альбом "Колыбельные для Олексы" в арттерапии и танцетерапия и таким образом социализировать детей. Также детей можно привлекать на презентациях альбома и концертах. Не пропустите уникальное событие осени!



"Колыбельные для Олексы" Cоломии Чубай / Пресс-служба мероприятия

"Осенний джаз под открытым небом"

Где: !FESTrepublic

Когда: 4 октября в 19:30

Лучшие джазмены Украины представят уникальную программу под открытым небом! Программу подготовили участники проекта ShockolaD (Игорь Гнидин, Анастасия Литвинюк, Андрей Кохан) вместе с невероятным певцом Paul Komolafe из Нигерии. Вместе музыканты создали очень оригинальный джаз, фанк-, фюжн-, соул-программу из известных мировых хитов легендарных музыкантов – Майкла Джексона, Била Уизерса и многих других. Сначала концерт был запланирован во Львове на 30 сентября, но из-за неблагоприятных погодных условий организаторам пришлось его перенести на 4 октября. Все билеты остаются действительными. Стоит услышать!



Концерт "Осенний джаз под открытым небом" / Пресс-служба мероприятия

Программа "Бродвей" от INSO-Lviv

Где: Ennio Event Squareна ул. Родниковой, 22

Когда: 3 октября в 19:00

В первую субботы октября симфонический оркекстр INSO Lviv во главе с деригентом Юрием Бервецким приглашает на роскошный вечер с эстетикой симфонического звучания оркестра. Там вы услышите обновленную программу бродвейских мюзиклов, которые влюбляют с первых тактов. Среди них будут звучать самые известные шлягеры из бродвейских мюзиклов, которые не теряют своей популярности и уже давно стали классикой. Концерт пройдет с соблюдением всех карантинных требований и на открытом пространстве, что позволит обезопасить всех гостей. Приходите!



Программа "Бродвей" от INSO-Lviv / Пресс-служба мероприятия

"Осенний концерт" группы "Рокаш"

Где: клуб "Малевич"

Когда: 30 октября в 19:00

Этот концерт является первым сольным выступлением в городе после длительного перерыва, ведь последний раз группа выступала во Львове еще в феврале, перед введением карантина. Лидер "Рокаша" Виктор Янцо рассказал, что Львов и местная публика помогли артистам выйти на большую сцену. Поэтому "Рокаш" ожидает от тех, кто придет в Малевич, не меньшей поддержки, чем на предыдущих концертах. Также Виктор Янцо пообещал, что 30 октября поклонников группы ждут сюрпризы, в том числе знакомство с новым участником "Рокаша".



"Осенний концерт" группы "Рокаш" / Пресс-служба мероприятия

Бродвейский спектакль "О чем молчат мужчины"

Где: 24 октября в 19:30

Когда: Дворец культуры железнодорожников

Самый популярный моноспектакль Бродвея уже во Львове! Он будет проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, поэтому 18 сентября готовьтесь к двум часам восторга и погружения в мужскую реальность. Спектакль впервые показали на Бродвее в 1995 году, и с тех пор остается рекордсменом среди one man show, а также имеет на счету авторитетную мировую театральную премию Лоуренса Оливье – Olivier Awards, которая является театральным аналогом Оскара. В главной роли – заслуженный артист Украины, непревзойденный и харизматичный Алексей Гнатковский, который раскроет все тайны бытия мужчины, секреты отношений мужчин и женщин и... каждого из нас. Многие мужчины узнают себя, а женщины – своих суженых. Будет весело и одновременно правдиво!



Бродвейский спектакль "О чем молчат мужчины" / Пресс-служба мероприятия

Концерт "Ковчег"

Где: трансляцию можно будет услышать здесь

Когда: 24 октября в 19:00

Приглашаем посетить онлайн главное музыкальное событие года – концерт-визитку Украины, что вместит десять веков украинской музыки: архаичные колядки, давние духовные напевы, жемчужины украинского барокко, академическую музыку Лысенко, Лятошинского, Барвинского, музыку современных классиков – Скорика, Сильвестрова и Станковича. Также вы услышите композиции таких групп, как "Даха Браха", "Хорея Козацкая", "Курбасы", Ульяну Горбачевскую вместе с Молодежным симфоническим оркестром Украины под руководством Оксаны Линево, мужской хор "Дударик" и Киевский девичий хор имени Николая Лысенко. Особый гость – аутентичная певица из Полесья 84-летняя Доминика Чекун.



Концерт "Ковчег" / Пресс-служба мероприятия