Королевский эксперт Элизабет Холмс рассказала, кто повлиял на модный вкус Кейт Миддлтон. Она заявила, что после рождения третьего ребенка жена принца Уильяма значительно пересмотрела свой гардероб из-за Меган Маркл.

О том, кто значительно повлиял на стиль Кейт Миддлтон, сообщает издание UsWeekly. Королевский эксперт Элизабет Холмс считает, что на стиль жены принца Уильяма значительно повлияла Меган Маркл.

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Отмечается, что Кейт Миддлтон пересмотрела свой гардероб и начала больше интересоваться модными экспериментами осенью 2018 года, после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Кроме того, она родила принца Луи и ушла в декретный отпуск на несколько месяцев. А вернулась с трендовыми образами и аутфитами.

Кэтрин пришла в форму после рождения ребенка и начала работать с новыми fashion-консультантами. А появление Меган на сцене сделало все более увлекательным для них обоих. И мне нравится, что Кейт как будто активизировалась,

– рассказала Элизабет Холмс.

Но не только Меган повлияла на Кейт Миддлтон. Эксперт отметила, что обе женщины пошли "по стопам" их покойной свекрови – принцессы Дианы. Впрочем, и она изначально не обладала хорошим вкусом. В частности, Холмс рассказала о свадебном платье Леди Ди-пышное и с кружевом, которое бы не надела ни одна девушка с чувством стиля на то время.

Но впоследствии принцесса Диана начала одеваться совсем по-другому. "Чем больше Диана погружалась в королевскую жизнь, работу, которую она выполняла, тем больше она понимала, какой образ хочет создать. После развода она стала более серьезно относиться к своей одежде. Уверена, что если бы она вышла замуж во второй раз, ее свадебное платье имело совсем другой вид", – рассказала Элизабет Холмс.