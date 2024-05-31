Похожи на кактус: 3 знака зодиака, которые являются самыми токсичными людьми

Астрологи считают, что определенные знаки зодиака имеют наибольшую склонность к токсичному поведению. От этого может страдать их близкое окружение.

Дева, Скорпион и Рыбы, ваше поведение и отношение к людям очень часто негативно влияют на межличностные взаимоотношения, пишет LifeStyle 24.

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Дева

Астрологи выделили потенциальные токсичные черты: агрессивность, импульсивность, нетерпимость. Представители этого знака зодиака известны своей энергичностью и решительностью, но могут быть очень настойчивыми, что иногда приводит к конфликтам.

Гороскоп для Девы

Скорпион

Токсичные черты: ревнивость, манипулятивность, мстительность. Они могут быть очень страстными и эмоциональными, но их негативные стороны включают сильную потребность контролировать ситуацию и людей из близкого окружения.

Гороскоп для Скорпионов

Рыбы

Токсичные черты: эгоизм, высокомерие, драматизм. Такие люди могут быть харизматичными и уверенными в себе, но иногда их потребность быть в центре внимания и получать похвалу может стать токсичной.

Гороскоп для Рыб