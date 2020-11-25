Ахтем Сейтаблаев – знаменитый режиссер и актер, сыгравший главную роль в первом крымскотатарском художественном фильме – "Хайтарма". В ленте рассказывается о сталинской депортации крымских татар 1944 года. Мы пообщалась с Ахтемом Шевкетовичем о трагических событиях того времени, которые на себе прочувствовала его семья, оккупации Крыма 2014 года и начале крымскотатарского народа.

Ахтем Сейтаблаев является не только талантливым режиссером, но и настоящим патриотом. Он любит родную землю и скучает по ней. Неоднократно на страницах в социальных сетях и в интервью художник отмечал, что Крым – это Украина. Лишь в 17 лет Ахтем Шевкетович получил возможность увидеть родину своего народа, однако любовь к ней всегда жила в его сердце. Откровенное интервью с художником читайте в материале 24 канала.

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Депортация родителей, детство и сад в Крыму

Расскажите о своем детстве. Какие моменты запомнились больше всего?

Ко времени моего рождения материальное положение семьи уже было более или менее нормальным. Помню, как играли в хоккей, футбол. В детстве было много разных моментов. В общем, я жил, как заурядный советский ребенок. Но есть один эпизод, который запомнился больше всего. Когда мне было чуть больше 4 лет, я очень хотел учиться в школе. Она как раз была расположена недалеко от дома, где я жил с семьей.

Тогда был май. Я нашел дома какую-то тетрадь и пошел в школу только в майке. К тому времени в Средней Азии – уже довольно жарко, поэтому именно в такой одежде я гулял на улице. Босиком пришел в школу с тетрадкой под мышкой, открыл первую дверь, где увидел учительницу. Она поняла, что ребенок очень хочет учиться, если пришел в школу в таком виде, посадила меня за парту и начала расспрашивать кто я, какая у меня фамилия. Я на все отвечал, сказал, что здесь учится брат. Именно он нашел меня в школе где-то через полтора часа. Этот случай еще долго вспоминали брат и вся семья, поскольку дальше учеба была не такой оптимистичной.

Семьи вашей матери и отца были депортированы в 1944 году. Вы неоднократно упоминали об этом периоде в интервью, отмечали, что рассказы о депортации помните еще со школы. Вспомните тот день, когда впервые узнали, что такое депортация и как она изменила жизнь Ваших родных?

Мои родители были депортированы в детстве. Маме на то время было 6 лет, папе – 3. Не помню первый день, когда узнал о депортации, но хорошо помню день, когда учитель истории рассказывал об освобождения Крыма во время Второй мировой войны. Он отмечал, что оно произошло бы без меньшей крови, если бы не предательство крымских татар.

После этого вышел довольно большой скандал, потому что почти весь город, в котором мы жили, состоял из депортированных крымских татар, немцев, дальневосточных корейцев, русских, украинцев, евреев, армян и других народов. Мы не согласились с учителем. Оба мои дедушки воевали и с войны вернулись героями. Они не знали, что в то время, как они защищают Советский Союз, он разрушает их дома и уничтожает близких.



Ахтем Сейтаблаев в детстве / Facebook / @Ахтем Сейтаблаев

Сможете вспомнить, какая семейная история из того периода поразила вас больше всего?

Отец моего папы долго искал свою семью, потому что не знал, куда ее депортировали. И вот, найдя родных, он увидел, что его дети живут в землянке. Тогда даже если была возможность построить дом, то не было на это разрешения. Придя с фронта, дедушка пошел к местному начальству и сказал: "Если не позволяете построить дом, то хотя бы землю дайте, чтобы можно было что-то посадить и кормить детей". А ему сказали: "Вот там, неподалеку от того места, где ваша землянка, есть болото. Сколько из того места сможешь сделать земли, столько будет твоей". И он сделал.

Это территория примерно 80 или 100 метров на 40 метров. Собственноручно дедушка навез туда земли и посадил большой сад. Когда я родился, там уже было все. Ради внуков дедушка создал настоящий рай. Семья у нас большая. У моего папы еще есть одна сестра и четыре брата. Например, урожая было столько, что его хватало всем до следующего года. А к тому времени братья моего папы уже были женаты и у каждого было, наверное, по двое детей.

Помню, в те годы, когда отец начал работать, уже можно было открывать кооперативы. Он был строителем с большим опытом и основал свое строительное предприятие. Несмотря на это, когда приезжал с работы, шел на огород и что-то там делал. Потом я спросил у него: "Зачем столько времени тратить, столько труда?". А он сказал: "Это для того, чтобы никогда и ни от кого не зависеть".

Ваша жизнь после переезда из Узбекистана в Крым изменилась?

В корне. В Крыму нас никто не ждал. Мы начали возвращаться, потому что советская власть уже не могла сдержать, сама распадалась. К нам относились если не враждебно, то настороженно. Хотя были и те, кто искренне, с пониманием и теплом относился к нашему возвращению.

А какие наибольшие трудности возникали по возвращению?

Одни из самых больших – отношения между людьми. Ранее крымские татары рассматривались как недоразумение. Многие люди не понимали, почему мы возвращаемся в Крым, мы же из Монголии... это дремучая необразованность. Люди, которые, обычно, не могут вспомнить, как звали Пушкина, с серьезным лицом рассуждают о происхождении и корнях народов. Нельзя забывать, что было много чего связанного с историческим правом нашего народа вернуться на родину. И еще один сложный момент – отношения с властью.

Вы не раз замечали, что в повседневной жизни разговариваете на трех языках: украинском, русском и крымскотатарском. В лентах, где Вы были в актерском составе, также можно было услышать эти три языка. Не задумывались над тем, чтобы снять фильм полностью на крымскотатарском?

Да, почему бы нет. При этом не стоит забывать, что история, содержание должны быть понятными и интересными.

"Хайтарма": ретроспектива в кино?

В киноленте "Хайтарма" вы запечатлели события депортации. Известно, что фильм построен на документальных фактах. Расскажите, как происходил процесс их поиска?

Поиск документальных фактов преимущественно осуществлялся историческими консультантами. Не зря говорят в нашем народе, что каждый крымский татарин или крымская татарка – это не дипломированный историк. Несколько столетий и каждый представитель народа в то или иное время должен был доказывать, кто он и почему имеет право существовать. А для этого нужно очень хорошо знать историю.

Воспоминания о депортации очень трагичны. Она навсегда запечатлелась в памяти каждого крымского татарина. Еще когда мы были детьми, нам уже многое рассказывали. Как я уже говорил, мой отец во время депортации был очень маленьким. Он мало что помнит. А вот мама часто делится воспоминаниями и некоторые из них я воплотил в ленте "Хайтарма". В частности, в фильме есть момент, когда в переполненном вагоне детей поднимают, чтобы они могли дышать. Так же на руки поднимали мою маму, чтобы она могла подышать и выжить.

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А что больше всего запомнилось за время создания ленты?

Прежде всего, запомнилось желание людей помочь. Они приезжали на съемочную площадку из разных уголков Крыма. Никогда не смогу о них сказать, что были массовкой, потому что это были настоящие артисты массовых сцен. И они хорошо знали, что играют на площадке. Позже некоторые из актеров говорили мне, что это горькое лекарство, которое помогает излечиться от боли и отчаяния, посмотреть в глаза страху, с которым жил и спал много лет.

Ни для кого не секрет, что в "Хайтарме" именно вы взяли на себя ответственность исполнить главную роль. Вы сполна пережили каждую фразу и поразили искренностью в кадре. Какой момент на съемочной площадке оказался самым тяжелым?

Была почти неделя, когда в кадре было от 500 до 1500 человек. Это большой коллектив, в котором интересно наблюдать за каждым из актеров. Наверное, это так и останется одним из самых тяжелых воспоминаний. Сложно чувствовать всю ту синергию боли и отчаяния. Создавалось впечатление, что снимаю не кино, а документальную ленту.



Кадр из фильма "Хайтарма" / Фото из открытых источников

Оккупация Крыма: прошлое и настоящее

Вернемся к событиям 26 февраля 2014 года: в Симферополе состоялся проукраинский митинг, после которого российские спецсилы захватили здание парламента. Каким этот день был для Вас?

26 февраля я проснулся довольно рано. Тогда я жил в центре, напротив здания Совета министров Автономной Республики Крым. Где-то в 9 часов вышел в магазин, хотел купить что-то на завтрак. Тогда на улице чувствовал себя как-то странно. Остановился, осмотрелся вокруг и понял, что в центре города, на площади Ленина, на проезжей части центральной улицы я сам. Вокруг никого не было. Казалось, такое бывает лишь в фильмах или во сне.

Через несколько десятков метров увидел милиционерскую фуражку. Отправился туда и в разговоре с правоохранителем действительно стало страшно. Когда я спросил: "Что происходит?", в ответ услышал: "Скоро узнаешь, что происходит". И в этих словах самой главной была тональность. Тот момент запомнился тем, что воздух будто стоял вокруг тебя, ощущением беспомощности, страха, бессилия, непонимания, что делать, как действовать.

Что в то время переживали крымские татары?

Крымские татары до сих пор очень эмоционально переживают оккупацию Крыма. И именно это раздражает оккупационную власть. Если поведение и гражданская позиция крымских татар не является гласной, то очень выразительной. И именно это разрушает тот миф оккупационных властей, что крымские татары радуются воссоединению с Россией, и они попадают под ее карательную систему.

После оккупации Крыма было много мыслей о том, что она стала следствием бездействия Киева. Каких действий от правительства столицы ожидало население Крыма и, в частности, крымские татары в 2014 году?

В основном, именно бездействие Киева к 2014 году и привело к тому, что оккупация Крыма стала возможной. Потому что Крым, по крайней мере, как я помню с 1989 по 2014 год, к сожалению, можно было назвать Украиной лишь с юридической точки зрения. Власть почти ничего не делала для того, чтобы жители Крыма чувствовали себя политическими украинцами, учитывая то, что абсолютное большинство крымчан, это те, кто приехали уже после депортации крымских татар. В Крыму господствовали сотрудники НКВД, КГБ, партийных органов, которые и стали "хедлайнерами" прихода оккупационных властей.

Язык и культура – одни из важнейших факторов в формировании независимого, крепкого государства. По вашему мнению, почему власти независимой Украины не создавали культурную стратегию для того, чтобы показать населению Крыма, что они являются значительной частью украинского государства?

Язык и культура – это одни из фундаментальных инструментариев идентификации. Именно культура является наиболее мощным и действенным инструментарием для того, чтобы человек понимал, кто он, где он, какое небо над ним, каковы его язык и ценности. Поэтому, одна гривна, которая не вкладывается в культуру, потом наносит убытки, которые трудно посчитать. Как посчитаешь человеческую жизнь?

И наоборот, вложенная в культуру копеечка, затем приносит гораздо больше в финансах и сосуществовании людей, целостности государства, его развития дивиденды. Это инструментарий именно для того, чтобы человек имел широкий взгляд на мир. Это может предотвратить диктатуру, оккупацию, внутренний раздор и т. д.

Крымские татары испытали много притеснений, подвергались депортации, теперь – оккупация Крыма. Это терпеливый народ, это настоящие патриоты. По вашему мнению, есть ли еще какие-то черты характера крымских татар, которые отличают их от других народов?

Возможно, на этот вопрос лучше ответил бы человек, который не является крымским татарином. С одной стороны, все те черты, которые присущи другим народам, я вижу и в своем народе. Трудно сказать, чем мы отличаемся.

Еще одной фундаментальной работой в вашем творчестве является лента "Домой". Это история, которая пронимает до мурашек каждого, кто ее пересмотрит. Что в съемочном процессе было самым трудным?

Лента "Домой" – это действительно одна из тех, которые я могу назвать для себя важными. В ней я сыграл одну из главных ролей. Сначала, мне предложили другую роль, однако потом я попросил попробовать себя в роли Мустафы, в которой впоследствии зрители и увидели меня на экранах. Для меня, как для актера, в то время трудными были три сцены. Первая – это в морге, когда мой персонаж стоит рядом с телом погибшего старшего сына и осматривает его. Это первая встреча после их расставания. Также тяжелой была сцена в море. Она была сложна тем, что было очень холодно. Чрезвычайно чувственной была последняя сцена, где мой персонаж умирает от сердечного приступа, а его сын, понимая, что он остался один, начинает плакать. Мой партнер Рэмзи Билялов является профессиональным актером и сделал это очень искренне и эмоционально. Плакал не я один, но и вся съемочная группа. Знаю, что ему это удалось не просто.



Кадр из фильма "Домой" / Фото из открытых источников

Вы активно развиваете украинский кинематограф. В вашем творчестве есть ленты о крымскотатарском народе, что может стать отличной основой для создания крымскотатарского кинематографа. Возможно, совсем скоро это будет не объединение, а два больших раздела в истории мирового кино, которые будут активно взаимодействовать между собой. По Вашему мнению, чем крымскотатарский кинематограф может отличаться от украинского и может ли он способствовать созданию автономии крымских татар в Украине?

Крымскотатарский кинематограф уже сделал свои первые шаги, хотя об устойчивом развитии говорить еще рано. Бесспорно, он является частицей украинского со своими присущими чертами: мелодикой языка, построения взаимоотношений. Во многом украинский и крымскотатарский кинематографы похожи. В обоих присутствует поэтическая составляющая. Кто бы что ни говорил об украинском поэтическом кино, но это одна из тех черт, которая отличает его от других. Конечно, по умолчанию говорим о хороших примерах лент в этом смысле.

Нам исторически, ментально, и по-человечески многим есть поделиться одним с другом. Имею в виду, что при первых шагах в своем развитии эти кинематографы должны друг друга дополнить. Если говорить об инструментарии, то кино – это частица культуры. Крымские татары точно знают, что имеют право вернуться на свою Родину и в конечном итоге получить статус национально-территориальной автономии крымских татар в составе Украины.

Кино может построить общественное мнение, чувство, поддержку среди подавляющего большинства народа Украины. Это стало бы предохранителем будущим попыткам оккупировать Крым, была бы восстановлена историческая справедливость и тогда любая власть не смогла бы делать вид, что этот вопрос не ко времени.



Ахтем Сейтаблаев на съемочной площадке / Facebook / @Ахтем Сейтаблаев