Королева Елизавета II уже с нетерпением ожидает наступления Рождества. СМИ сообщают, что на этот праздник она хотела бы воссоединить всю королевскую семью.

До Рождества, которое на Западе празднуют 25 декабря, осталось меньше месяца. Поэтому в прессе начали активные обсуждения, как британская королевская семья будет проводить праздник. О том, как и где хотела бы быть на Рождество королева Елизавета II, сообщает издание The Daily Mail.

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Королева Елизавета II традиционно хотела бы видеть всех родственников в Сандрингеме в Норфолке. Там они всегда собираются накануне праздника. Впоследствии обмениваются подарками, а на следующий день идут в церковь и приветствуют публику. Из-за пандемии коронавируса возникают сомнения, действительно ли королева и ее семья пойдет в церковь Святой Марии Магдалины. Но пресса предполагает, что она не отступит от этой традиции.

В этом году к службеу может присоединиться семья ее младшего сына Эдварда: графиня Вассекская Софи и их дети, Луиза и Джеймс. Вполне вероятно, что на праздновании будет присутствовать и первый преемник трона – принц Чарльз с женой Камиллой.

При этом герцоги Кембриджские, принц Уильям и Кейт Миддлтон, скорее всего, посетят семью со стороны жены. Они приедут к родителям Кейт – Кэрол и Майкла Миддлтонам, а также к брату и сестре Кэтрин.