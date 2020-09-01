Американская певица Кристина Агилера подогрела интерес киноманов к премьере фильма "Мулан". Артистка презентовала саундтрек, в котором показала новые кадры из ленты и роскошное платье в стиле Disney.

Саундтрек к фильму "Мулан"

Клип к песне Reflection появился на ютуб-канале Кристины Агилеры и за считанные дни после публикации собрал более 4 миллионов просмотров. В видео артистка позировала в голубом пышном платье, которое напоминало принцесс Disney. И такой образ звезды был не случайным, ведь именно к новинке этой компании она записала саундтрек.

Не пропустите Фильмы сентября 2020: какими громкими премьерами отметится первый месяц осени

В ролике также поместили новые кадры из будущего фильма "Мулан". На них видно, как главная героиня ленты проходит путь от обычной девушки в китайской семье до воина.

Смотрите клип Кристины Агилеры к песне Reflection: видео

Что известно о фильме "Мулан"

К одной из самых ожидаемых премьер студии Disney приковано немалое внимание киноманов и критиков. Все потому, что выход ленты уже несколько раз переносили из-за пандемии, а окончательная дата в Украине назначена на 10 сентября 2020 года. Поэтому презентация саундтрека была прогнозируемой.

По сюжету фильма, император Китая стремительно увеличивает войско, чтобы противостоять захватчикам. Он приказывает, чтобы из каждой семьи на фронт ушел один человек. Но систему удалось обхитрить Фа Мулан: девушка ушла на войну вместо своего больного отца. Затем зрителей ожидают зрелищные сцены боев, где женщина может противостоять многим противникам.

Смотрите трейлер к фильму "Мулан": видео