Голливудская актриса Кристен Стюарт вскоре предстанет перед зрителями в образе легендарной принцессы Дианы. Звезда кино получила главную роль в фильме "Спенсер". Что Кристен Стюарт думает про этот проект и как вживается в роль Леди Ди – узнавайте в материале.

Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану

На днях Кристен Стюарт приняла участие в записи шоу Джимми Киммела, сообщает People. Актриса не обошла вопросы о предстоящем фильме "Спенсер", съемки которого начнутся в январе 2021 года. Сейчас Кристен только готовится к перевоплощению в Леди Ди и призналась, что знакомится с ее биографией.

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По словам актрисы, она не помнит принцессу Диану, поскольку на время смерти представительницы монархии была еще слишком маленькой. Однако Кристен Стюарт вспомнила, как с родителями смотрела новости и видела невероятное количество цветов и людей у ворот Букингемского дворца.

Я никогда не видела столько людей в одном месте. Я была очень маленькой и не знала, что происходит. Но сейчас трудно не чувствовать себя ее защитником. Она была такой молодой,

– отметила Кристен Стюарт.

Сейчас же актриса берет частные уроки у преподавателя, чтобы иметь британский акцент, как у принцессы. Кристен Стюарт не скрывала, что ажиотаж в отношении персоны Леди Ди ее немножко пугает, ведь хейтеры готовы критиковать ее работу еще до старта съемок проекта.

Этот акцент пугает, да и весь ажиотаж, потому что люди знают Диану. Ее голос такой отчетливый и особенный. Сейчас я работаю над ним и у меня есть тренер по диалектам и произношению,

– рассказала Кристен Стюарт.

Актриса призналась, что, как и весь мир, пересмотрела 4 сезон "Короны". В ленте роль Дианы сыграла британка Эмма Коррин, поэтому Кристен Стюарт с интересом следила за ее игрой. В отличие от коллеги, актриса покажет последние дни жизни Леди Ди, а потому в фильме "Спенсер" она будет красоваться с пышной прической, которую тогда носила принцесса. Кристен пошутила, что ее тонкие волосы не годятся для этого, поэтому авторы ленте закажут парики, которые помогут ей перевоплотиться в свою героиню.

Что известно о фильме "Спенсер"

Впервые о новой роли Кристен Стюарт стало известно в июне 2020 года. Тогда авторы фильма "Спенсер" заявили, что актрису утвердили на проект и в начале 2021 года начнут съемки ленты.

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Фильм покажет последние дни жизни принцессы Дианы, когда она поняла, что ее брак с Чарльзом окончательно разрушен. Поэтому, согласно анонсу, зрители увидят переживания Леди Ди, ее отчаяние и силу духа, который помогает преодолеть трудности.

"В фильме я покажу жизнь принцессы Дианы на протяжении всего лишь 3 дней. И это на самом деле поэтическое представление того, что она могла чувствовать в это время. Мы не будем давать новых фактов с деталями. У нас нет цели навредить, мы также любим ее", – пояснила Кристен Стюарт, опровергнув слухи о провокационном сценарии.