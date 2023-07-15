Крисси Тейген, Cardi B и другие селебрити, решившиеся на липосакцию: как они выглядят сейчас

В погоне за подтянутым телом без отеков американские селебрити уходили на операцию под названием липосакция. Рассказываем о них и показываем фото дальше.

Липосакция – это косметологическая, пластическая операция, позволяющая удалить жир на определенном (или определенном) участке тела. Но это не способ лечить ожирение или быстро похудеть, ведь нельзя удалить большое количество жира. На липосакцию решались как актрисы, так и исполнительницы, пишет 24 Канал.

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Cardi B

Эпатажная реперка призналась, что совершила липосакцию, в 2019 году. Она рассказывала, что этот процесс сложнее, чем может показаться с фото в инстаграме – тело меняется и становится другим. Кроме липосакции, артистка дважды увеличивала грудь и не скрывала, что делала инъекции красоты.



Как звезда выглядит сейчас / Фото с инстаграма знаменитости

Джейми Ли Кертис

Актриса признавала, что делала и пластические операции, и липосакцию, и пользовалась инъекциями красоты. Однако звезда была недовольна эффектом. По ее словам, все эти манипуляции с внешностью были бесполезной потерей времени.



Как звезда выглядит сейчас / Фото с инстаграма знаменитости

Крисси Тейген

Модель и ведущая делала липосакцию на подмышках, чтобы удалить "лишний" жир. Так ее руки зрительно удлинились. Но нежелательная форма вернулась, потому Крисси вколола в руки ботокс. Крисси Тейген делала и другие операции – например, увеличивала грудь, а затем удаляла грудные импланты.



Как звезда выглядит сейчас / Фото с инстаграма знаменитости

Шэрон Озборн

Жена рок-легенды Оззи Осборна резко потеряла вес, поэтому для подтяжки кожи на шее она сделала липосакцию. Также ведущей "подтянули" грудь, живот и кожу на ногах. Кроме того, Шэрон Озборн вставила импланты в ягодицы. Весь этот опыт Шэрон назвала ужасным.



Как звезда выглядит сейчас / Фото с инстаграма знаменитости

Эми Шумер

Юморист и актриса болела эндометриозом и поэтому делала операцию. Она осталась недовольна внешним видом, поэтому сделала и липосакцию. Ее хирург рассказывал, что липосакция была для Эми не столько ради похудения, а для хорошей формы и самочувствия. Шумер также не скрывает, что имеет филеры в щеках.



Как звезда выглядит сейчас / Фото с инстаграма знаменитости