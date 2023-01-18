Крещение в Украине 2023: история и традиции празднования праздника 19 января

Согласно юлианскому календарю в Украине празднуют Крещение 19 января. Этот праздник является не только религиозным, но и народным. В этот день заведено освящать воду и нырять в прорубь. О значении и традициях Крещения – читайте дальше в материале.

Крещение является третьим и завершающим большим праздником в рождественско-новогоднем цикле. Этот праздник связан с Крещением Христа. Когда Иисус достиг 30-летнего возраста, он принял крещение от Иоанна Крестителя в реке Иордане, отмечает 24 канал.

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Крещение – история и традиции праздника

Согласно Библии Иисус Христос обратился к Иоанну Крестителю у реки Иордан для того, чтобы пророк окрестил его. Во время крещения "раскрылось небо, и Дух Святой сошел на Него в телесном виде, как голубь; и был Голос с небес, Который говорил: Ты Сын Мой Возлюбленный, в Тебе Мое благоволение!". Это особенное событие, ведь Бог явил себя людям во всех трех ипостасях. После крещения Иисус отправился в пустыню, где в молитве и посте готовился к миссии, ради которой он пришел на землю.

В канун праздника украинцы традиционно отмечают Второй Святой вечер. В течение 18 января верующие держат пост и ничего не едят. В ужине собирается вся семья за праздничным столом и ожидает появления первой звезды на небосводе. К столу подают песни – кутью, компот, рыбу и вареники с капустой. Этот ужин значительно скромнее первого.

История и традиции празднования Крещения Господня в Украине / Фото "Слово и Дело"

В сам праздник 19 января принято здороваться "Христос крестится!", а отвечать нужно так: "В реке Иордане! ".

Согласно народным верованиям на Крещение вода приобретает целебные свойства и сохраняет их в течение года. Она может вылечить не только телесные болезни, но и духовные. Неудивительно, что появился обычай купаться в этот день в проруби.

, что купание в ледяной воде на Крещение на самом деле не обязательно и не несет никакого духовного значения, ведь вода не способна смыть грехов. Люди, не закаленные, могут получить негативные последствия для своего здоровья: от простуды до инсульта. Особенно опасно купание в проруби для детей. Такие развлечения могут вызвать сильное обморожение и бронхит.

Набрать священную воду можно в церкви или в водоемах, где также священники освящают воду. Для этого за неделю до праздника в кризисе замерзших водоемов вырезается прорубь в форме креста. Этим традиционно занимаются мужчины. В день Крещения проходит большое праздничное шествие к реке, где возле ледовой композиции совершалось богослужение. Часто во время этого действа в небо запускают голубей, украшенных цветными лентами.

Также Крещение для верующих открывает свадебный сезон, продолжающийся до Великого поста.