Испанская королева Летиция сделала очередной публичный выход и покорила элегантным образом. Стильными аутфитами Ее Величества каждый раз восхищаются и перенимают все модницы мира.

48-летняя королева Летиция неизменно демонстрирует стильные образы при новых публичных выходах. Она всегда знает, как выглядеть стильно. На этот раз королева подобрала красный total-look, который удачно подчеркнул безупречную фигуру Ее Величества, сообщает 24 канал.

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Испанская королева Летиция посетила традиционную студенческую резиденцию (Residencia de Estudiantes), которая расположена в Мадриде. Ее Величество была вместе с Министром здоровья Изабель Селаа.

Образ королевы Летиции

Королева выбрала костюм насыщенного красного цвета, состоящий из удлиненных брюк-клеш с разрезами снизу и жакета, который удачно подчеркивал тонкую талию Ее Величества. Наряд она объединила с туфлями на высоких каблуках в тон.

Стильный аутфит подчеркивал красный клатч из крокодиловой кожи. Королева Летиция прямо уложила волосы и оставила их распущенными. Завершали образ минималистичные золотые серьги.



Королева Летиция / Getty Images

Также королева не забыла и о средствах защиты, поэтому предстала перед публикой в маске. Стоит отметить, что вчера, 7 октября, королева Максима тоже появилась в красном total-look.