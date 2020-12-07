Жена Дональда Трампа Мелания Трамп едва ли не в последний раз появилась на публике в статусе первой леди США. Для выхода в штате Джорджия она выбрала роскошное кожаное пальто красного цвета, которое покорило модных экспертов.

В субботу, 5 декабря, Дональд Трамп провел первый митинг после проигрыша на президентских выборах 2020 года. Мероприятие состоялось в городе Валдоста, штат Джорджия, накануне выборов в сенат. Наряду с президентом появилась и первая леди Мелания Трамп, которая продемонстрировала едва ли не самый яркий образ за все годы публичных выходов. 24 канал покажет, как выглядела жена Трампа.

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Смелый образ Мелании Трамп

Первая леди сделала ставку на насыщенный красный цвет. Она выбрала двубортное кожаное пальто за колена от премиального британского бренда Alexander McQueen. Приталенный наряд эффектно подчеркивал изящную фигуру и придавал дерзости элегантному виду Мелании Трамп.

Яркое пальто она объединила с изысканным черным платьем длины миди. Образ завершила туфлями-лодочками на высоком каблуке с анималистическим принтом от испанского дома моды Manolo Blahnik. Мелания Трамп с роскошной легкой укладкой и макияжем с акцентом на глаза широко улыбалась публике и не скрывала своего восторга от выхода.