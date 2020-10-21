Британский актер Доминик Уэст претендует на роль принца Чарльза в знаменитом сериале "Корона". Мужчина уже больше недели не исчезает со страниц всех газет и таблоидов, ведь его папарацци подловили за поцелуями с гораздо младшей актрисой Лили Джеймс. Разница в их возрасте составляет 19 лет.

Доминик Уэст может сыграть принца Чарльза

По данным Variety, Доминик Уэст пока не подписал контракт с компанией Netflix, занимающейся производством сериала "Корона". Если актера таки утвердят на роль принца Чарльза, тогда он появится в 5 и 6 сезонах. Съемки начнутся в 2021 году.

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Доминик Уэст может сыграть принца Чарльза / Фото Variety

Что известно о скандале с Домиником Уэстом

Знаменитый актер Доминик Уэст имеет потрясающую карьеру и неоднократно представал в исторических фильмах. Единственное, что сейчас портит его репутацию – это скандал с изменой, который недавно разгорелся в СМИ.

Доминик Уэст устроил отдых со своей молодой коллегой Лили Джеймс. Актрисе приписывали роман со звездой Marvel Крисом Эвансом, однако отношения длились недолго. Теперь Лили Джеймс наслаждалась отдыхом в Италии в объятиях Доминика Уэста.

Сразу после распространения снимков Доминик Уэст поспешил вернуться домой в Великобританию, где его ждала жена и четверо детей. Знаменитые супруги вышли из своего поместья, показав прессе, что они не намерены разводиться. В то же время инсайдеры утверждают, что женщина очень болезненно переживает измену.

В прессе уже отмечают, что такой скандал не может навредить сериалу "Корона". Все потому, что это личная жизнь актера, да и принц Чарльз имел чувства к Камилле, находясь в браке с принцессой Дианой.

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Что известно о 5 и 6 сезонах "Короны"

Авторы сериала "Корона" активно готовятся к съемкам 5 и 6 сезонов ленты. Они станут финальными, а потому на Netflix легла большая ответственность не разочаровать поклонников, которые 4 года следили за событиями сериала. Поэтому к выбору актеров на главные роли относятся с чрезмерной придирчивостью, ведь они должны быть похожими на своих героев.

Сейчас известно, какие кинозвезды сыграют королеву Елизавету II, принцессу Маргарет, принца Филиппа и принцессу Диану. В Сети уже не сдерживают своего восторга, ведь актеры-копия представителей британской монархии.



Принцесу Маргарет у серіалі "Корона" зіграє Леслі Менвілл / Фото News Himalaya



Королеву Єлизавету ІІ зіграє Імельда Стонтон / Фото Entertainment Weekly



Джонатан Прайс зіграє принца Філіпа у "Короні" / Фото Gist Vile



Принцесу Діану зіграє актриса Елізабет Добікі / Фото People

Относительно сюжета "короны", то известно, что в 5 и 6 сезонах покажут трагические события из жизни королевской семьи. Лента охватит 1990-е и начало 2000-ых годов, а потому зрители увидят, как во дворце будут переживать внезапную смерть принцессы Дианы.