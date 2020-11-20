Когда весь мир обсуждает сериал "Корона 4" и любовный треугольник принца Чарльза, его теперешняя жена Камилла не стояла в стороне от ленты. По неофициальным данным, она также пересмотрела новые эпизоды.

Инсайдеры рассказали Vanity Fair, что увиденное не разочарует герцогиню Камиллу. Жена принца Чарльза обладает великолепным чувством юмора, поэтому, скорее всего, воспримет новые эпизоды "Короны", как обычный телепроект.

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"Представляю, как она нальет бокал красного вина и посмотрит новый сезон так же как посмотрела предыдущие три. У нее замечательное чувство юмора, и то, что происходит на экране, ее нисколько не разозлит... Она, конечно, посмотрела сериал, думаю, что Чарльз тоже. Я не думаю, что у нее есть серьезные проблемы с этим. Она живет по принципу "никогда не жалуйся, никогда не объясняй", – отметил инсайдер.



Принцесса Диана и Камилла Паркер в сериале "Корона" / Фото Netflix

В то же время королева Елизавета II и принцесса Анна точно не пересмотрят ленту. Инсайдеры утверждают, что Ее Величество не смотрит проект, который не соответствует действительности.

Королева не имеет ни малейшего желания смотреть на себя в вымышленной телевизионной программе, в то же время у Анны нет времени для такой ерунды, – добавили источники.

Что известно о 4 сезоне "Короны"

Как и ожидали авторы сериала, 4 сезон "Короны" имел бешеный успех на Netflix. Миллионы людей захотели увидеть, какой была встреча принца Чарльза и принцессы Дианы и как Камилла Паркер вмешалась в эти отношения.

Любовный треугольник в сериале "Корона" пошел не на пользу королевской семье, ведь в сети массово начали публиковать сообщения, в которых откровенно презирали Чарльза за его действия. Кроме этого, и до Камиллы хейтеры были безжалостными. Пользователи сети отметили, что теперь сложно смотреть, как эта королевская чета выходит на официальные мероприятия, зная, сколько боли они принесли принцессе Диане.

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А вот королевские обозреватели уже беспощадно критикуют сюжет сериала. По их словам, в нем есть много ложных фактов и искажения. В частности, Ингрид Сьюард назвала 4 сезон "Короны" неточным, Дики Арбитер подчеркнула, что "некоторые сцены являются выдумкой", а Том Квинн вообще считает отдельные эпизоды "полной ерундой". И только один знаток королевской семьи не согласился с коллегами. По словам Пола Баррелла, это "честная и точная инсценировка случившегося".

Немалый резонанс вызвало и появление на экранах Маргарет Тэтчер. По словам депутата британской Консервативной партии Эндрю Бриджа, лента исказила образ премьер-министра. В частности, наибольшее возмущение вызвало у политика описание борьбы с ИРА и Фолклендской войны.