С премьеры сериала "Корона" прошло всего 3 дня, а в прессе не прекращают обсуждать драматический сюжет новинки Netflix. Но пока весь мир с упоением смотрит новые эпизоды, королевская семья возмущена тем, как авторы проекта обрисовали их жизнь.

Реакция королевской семьи на сериал "Корона"

Об этом журналу The Times рассказали инсайдеры из близкого окружения представителей монархии. По их словам, отношения принца Чарльза и Камиллы Паркер показали в сериале "Корона 4" неправильно. Немало фактов из ленты являются искаженными или ложными.

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Это неправильно и несправедливо, особенно, когда так много фактов в сериале не соответствуют действительности. Чарльза и Камиллу показывают в очень неутешительном свете. Это просто троллинг с бюджетом Голливуда,

– заявил инсайдер.

В сериале "Корона" также показали, как принц Чарльз оскорблял принцессу Диану. Некоторые сцены, по словам инсайдеров, напоминали эмоциональное насилие. После просмотра принц Уильям был шокирован от того, какими его родные обрисованы в проекте Netflix. Источники добавляют, что первенец принцессы Дианы убежден: "его родителей эксплуатируют и превращают все в простой способ зарабатывания денег".

По неофициальным данным, больше беспокойства у королевы возникает из-за того, что принц Гарри и Меган Маркл подписали контракт с Netflix. Герцоги Сассекские не намерены раскрывать какие-то детали жизни во дворце, с кинопроизводителями они будут создавать документальные проекты и озвучивать фильмы. И хотя такая работа не должна бы навредить Букингемскому дворцу, сотрудничество Гарри и Меган с Netflix на фоне выхода "Короны" могут расценивать неправильно.

Официально королевская семья не комментирует ни сериал "Корона", ни какие-либо беседы, возникающие на этом фоне.

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Что известно о сериале "Корона 4"

4 сезон "Короны" вышел на стриминговой платформе 15 ноября 2020 года. По сюжету, принцесса Диана знакомится с принцем Чарльзом в возрасте 16 лет. Уже через несколько лет она становится его женой и с упоением переезжает во дворец. Однако эйфория быстро меняется на отчаяние, ведь на самом деле за закрытыми дверями ее брак с принцем Чарльзом трещит по швам. На фоне стрессов у Леди Ди развивается булимия.

Но принцесса Диана – не единственная представительница монархии, которая переживает непростой этап. У Елизаветы II недоразумение с Маргарет Тэтчер, что также создает свою драматическую атмосферу в сериале "Корона".

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