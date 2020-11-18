С 15 ноября киноманы смогли посмотреть 4 сезон "Короны". Лента вызвала бурю эмоций, ведь рассказала о несчастливом браке принца Чарльза и принцессы Дианы. Какие факты были правдивыми в сериале, а какие вымышленными – узнавайте в материале.

Собственное исследование провело издание People. Журналисты нашли в западных СМИ комментарии представителей дворца и исторические факты, которые авторы "Короны" поместили в ленту. Но были и такие фрагменты в сериале, которые не соответствовали действительности.

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Внимание! Материал содержит спойлеры к 4 сезону "Короны".

Фейки в сериале "Корона 4"

Письмо от лорда Маунтбеттена

В сериале показали, что перед решением о свадьбе принц Чарльз получил от лорда Маунтбеттена письмо, в котором тот советовал своему родственнику, какая девушка лучше всего подойдет ему в жены. Однако никаких подтверждений этому факту журналисты не нашли.

В то же время в издании отметили, что на самом деле лорд имел большое влияние на принца Чарльза. Мужчина часто давал советы наследнику престола, а их общение напоминало дедушки и внука.



Свадебное платье принцессы Дианы в сериале "Корона 4" / Фото Netflix

Катание Дианы на роликах по дворцу

Нет ни одного подтверждения, что принцесса Диана на самом деле носилась на роликах по дворцу. Однако то, что Леди Ди умела кататься – неоспоримый факт. Часто принцесса выбирала Кенсингтонские сады для этого.

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Маргарет препятствовала свадьбе Чарльза

Принцесса Маргарет не препятствовала свадьбе принца Чарльза и принцессы Дианы, как это было показано в "Короне 4". По крайней мере, никаких биографических подтверждений этому не нашли.

О фейке свидетельствовал и комментарий актрисы Елены Бонэм Картер, сыгравшей принцессу Маргарет в сериале Netflix. По ее словам, она натолкнула авторов "Короны" на эту мысль.

Я люблю приписывать себе идеи. Я сказала: "Стоп, я не хочу быть частью этого". Все посмотрели на меня. А я продолжила: "Возможно, я себе это представляю, но я не собираюсь поощрять вмешательство в брак. Помните, когда мою роль играла Ванесса Кирби, вся моя жизнь была разрушена вмешательством в мой брак моей сестрой",

– отметила актриса.

Принцесса Диана не была в Швейцарии

На самом деле это фейк. В 1988 году, когда принц Чарльз едва не погиб из-за лавины в Швейцарии, Диана находилась на курорте. В день трагедии с майором Хью Линдси она осталась в номере.

Разговор принца Филиппа и Дианы на Рождество

В сериале показано, как принцесса Диана провела частную беседу с принцем Филиппом на Рождество. Однако это всего лишь художественный вымысел. В то же время известно, что Диана на самом деле называла родственника Па, а Филипп был одним из немногих людей, которые поддерживали Леди Ди.

Правдивые факты из жизни королевской семьи

Принц Чарльз встречался с сестрой Дианы

Поклонники британской королевской семьи были поражены от просмотра сериала "Корона", ведь там открыли немало правдивых фактов, о которых люди уже давно забыли. Так, принц Чарльз на самом деле имел отношения с сестрой принцессы Дианы – Сарой Спенсер. Однако она, как и многие другие красавицы, не покорили сердце мужчины. А вот юная Диана, с которой Чарльз познакомился благодаря Саре, понравилась принцу.

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Принцесса Диана выбирала свое обручальное кольцо

В книге Эндрю Мортона указано, что принцесса Диана действительно сама выбрала кольцо на помолвку. Она рассказывала, что во дворец тогда привезли немало драгоценностей, чтобы принц Эндрю выбрал на свое 21-летие подарок. Среди изделий был синий сапфир, который понравился Диане. Именно он и украсил легендарный перстень, который сейчас носит Кейт Миддлтон.

Из-за этой детали о подарке Эндрю история кольца не получила безумной огласки.



Принцесса Диана сама выбрала свое кольцо / Фото Netflix

Камилла пыталась подружиться с Дианой

На самом деле было немало фактов в печати, свидетельствующих, что принцесса Диана была лично знакома с Камиллой Паркер. Так, замужняя женщина со своим избранником Эндрю Паркером Боулзом проводили выходные с принцем Чарльзом и Дианой, а также были гостями на ужинах в Букингемском дворце.

Перед помолвкой Леди Ди получила от Камиллы письмо с приглашением пообедать вместе. Женщина безрезультатно пыталась подружиться со своей соперницей. Перед королевской свадьбой в июле 1981 года Диана узнала об ухаживаниях Чарльза к Камилле: мужчина заказал браслет с гравировкой G и F, означавшей имена Глэдис и Фред, которые дали друг другу любовники.

Диана страдала булимией

На фоне стрессов у принцессы Дианы действительно была диагностирована булимия. Представительница монархии не могла нормально питаться, а пища часто вызывала у нее рвоту. Об этом принцесса откровенно рассказала в интервью BBC.

"Это был симптом того, что происходило в моем браке. Я вопила о помощи, но подавала неправильные сигналы... Причиной булимии была ситуация, которую мы с мужем должны были держать в себе, потому что мы не хотели разочаровывать общество, и все же, очевидно, в наших четырех стенах не было покоя", – рассказывала принцесса Диана.

Принцесса Диана действительно страдала булимией / Фото Netflix

Мужчина проник в спальню королевы Елизаветы II

В 1982 году охрана дворца действительно допустила серьезные ошибки. Из-за этого британец Майкл Фэган сумел пробраться в Букингемский дворец и пройти в спальню Ее Величества. Сам мужчина впоследствии рассказывал, что был напуган не менее королевы, ведь не мог поверить, что мимо прошла Елизавета II, которая сначала не заметила незнакомца. А когда она все же увидела Фэгана, выбежала с криками из комнаты.

Кузины Елизаветы II жили в психиатрической больнице

Это правда, которая шокировала всех зрителей. Историю сестер Елизаветы II держали в тайне, ведь Нерисса и Кэтрин жили в Королевском Эрлсвудском приюте для психически больных. Девушки родились в то время, когда дети с инвалидностью в королевской семье считались позором. Поэтому с 1963 года в справочнике записали, что кузины Ее Величества мертвы, а ни один из представителей дворца не разглашал правды. Но на самом деле Нерисса Боуз-Лайон умерла в 1986 году в возрасте 66 лет, а Кэтрин – в 2014 году в возрасте 87 лет.

Королева никогда не комментировала этого позорного факта из истории монархии. В то же время представители дворца на все вопросы журналистов отвечали, что это личное дело семьи Боуз-Лайон.

Конфликт Маргарет Тэтчер и Елизаветы II

Ярко в сериале "Корона 4" нарисовали и напряженные отношения Елизаветы II и Маргарет Тэтчер. И на самом деле их общение было на грани громкого конфликта, ведь Ее Величество не разделяла взглядов политика на многие вопросы. В частности, королеву беспокоил раскол общества после назначения Маргарет Тэтчер премьер-министром Великобритании. Вызвали возмущение в Елизаветы II беспорядки на улицах и проблемы с бездомными.

Однако с годами две влиятельные женщины сумели наладить общение. В 2013 году Елизавета II пришла на похороны Маргарет Тэтчер.



Маргарет Тэтчер в сериале "Корона 4" / Фото Netflix

Принц Чарльз едва не погиб в Швейцарии

В 1988 году королевская семья отдыхала в Швейцарии, где во время спуска с горы принц Чарльз едва не попал под лавину. Тогда погиб его близкий друг – Хью Линдсей. Очевидцы рассказывали, что Чарльз хотел вытащить мужчину из снега, однако было уже поздно.