Уже 15 ноября на экраны выйдут новые серии "Короны". 4 сезон проекта уже приковал внимание всех киноманов, ведь авторы раскроют детали брака принца Чарльза и принцессы Дианы. В сети презентовали новый трейлер, который потряс драматичным сюжетом.

"Корона" 4 сезон: сюжет и новый трейлер

На кадрах, которые Netflix представил в ютубе, можно увидеть ожесточенное противостояние Маргарет Тэтчер и Елизаветы II. Премьер-министр предлагает королеве в трейлере: ее цель – изменить Великобританию с зависимой в самостоятельную страну. И это, убеждена Маргарет Тэтчер, ей удастся сделать, даже если политические решения не будет одобрять Ее Величество.

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И королева Елизавета II таки будет не на шутку обеспокоена решимостью главы правительства. Маргарет Тэтчер отнюдь не хотела прислушиваться к советам дворца и уверенно шла к цели, наживая врагов.

Безработица, спад, кризис. Это опасная игра – добывать себе врагов слева, справа и по центру, – отмечает королева в разговоре с Тэтчер.

Однако, согласно трейлеру, уступать премьер-министру не будет, а потому между двумя влиятельными женщинами назревает ожесточенный конфликт.

"Можно сказать, что это две очень похожие женщины, которые родились с разницей в несколько месяцев. Их в определенном смысле определяет Вторая мировая война, чувство бережливости, упорного труда, преданности, христианства и значительно больше. Это была общепринятая мудрость, с которой королева и Тэтчер не сошлись. Видимо, они уважали друг друга, но имели столько различий, было действительно интересно исследовать их отношения", – рассказал сценарист сериала Питер Морган.

Авторы 4 сезона "Короны" изменили счастливую картинку и в отношениях принца Чарльза и принцессы Дианы. Эйфория Леди Ди от переезда во дворец стремительно меняется на тревогу. Споры с принцем Чарльзом станут все острее, а потому драматичные кадры зрителям обеспечены.

Новый трейлер сериала "Корона 4": смотрите видео

Актеры 4 сезона "Короны"

В новом сезоне "Короны" изобразили жизнь королевской семьи в конце 1970-х – начале 1980-х годов. Поэтому главными героями стали принцесса Диана, принц Чарльз, королева Елизавета II, принц Филипп, а также Маргарет Тэтчер. Авторы ленты сделали все для того, чтобы эти персонажи были как двойники реальных фигур в истории. И им это действительно удалось: актерский состав "Короны" вызвал восторг даже у хейтеров.

Главные роли в сериале "Корона 4" получили: