Стриминговая платформа Netflix все больше подогревает интерес зрителей к премьере 4 сезона "Короны". На днях в сети авторы проекта распространили фото со съемок ленты. На кадрах показали один из кульминационных моментов – помолвку принца Чарльза и принцессы Дианы.

Новые кадры из 4 сезона "Короны"

Фотографии распространили на официальной инстаграм-странице сериала,чем сразу же вызвали восторг у сторонников британской монархии. А все потому, что персонажи "Короны" были точной копией принца Чарльза и принцессы Дианы.

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Перед камерой актеры Эмма Коррин и Джош о'Коннор позировали в помещении, которое напоминало Букингемский дворец. Сама Диана неоднократно вспоминала момент помолвки.

"Он сказал:" Ты выйдешь за меня замуж?" И я засмеялась. Помню, я подумала: "Это шутка", но ответила: "Да, хорошо". Он был смертельно серьезен. И сказал: "Ты осознаешь, что однажды ты станешь королевой?" И голос сказал мне внутри: "Ты не будешь королевой, но будешь иметь тяжелую роль", – вспоминала принцесса Диана в разговоре с журналистами в 1991 году, сообщает Today.

Кадр из сериала "Корона" воссоздал помолвку Чарльза и Дианы / Фото Today

После помолвки пара вышла к прессе и сделала первое официальное фото. Это событие войдет в сериал "Корона 4", а авторы ленты уже назвали его "Моментом, который изменит все".

"Корона" 4 сезон / Фото Netflix

Эмма Коррин – копия принцессы Дианы / Фото Netflix

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Что известно о сериале "Корона" 4 сезон

Сериал выйдет на стриминговой платформе Netflix 15 ноября 2020 года. По сюжету, всего после 3 лет после знакомства принц Чарльз признается в любви принцессе Диане. На это решение сильно повлияет королева Елизавета II, которая стремилась улучшить имидж семьи в глазах общества и прекратить ухаживания сына за Камиллой Паркер.

Роскошная свадьба быстро изменит все события, а Леди Ди после эйфории вернется к реалиям. Брак с Чарльзом будет трещать по швам, поэтому принцесса, которую обожал весь мир, будет чувствовать все больше, что она не счастлива.

В то же время и в жизни королевы Елизаветы II все будет не гладко. Ее Величество будет иметь напряженный конфликт с Маргарет Тэтчер, который каждый раз будет обостряться.

"Корона" 4 сезон: смотрите трейлер к сериалу