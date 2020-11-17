Британская актриса Эмма Коррин украсила новый выпуск журнала GQ. Девушка, которая в сериале "Корона" сыграла принцессу Диану, примерила провокационные прозрачные и латексные платья, засветив обнаженное тело.

Эмма Коррин о съемках в "Короне"

Актриса Эмма Коррин стала настоящим открытием для зрителей, ведь британка имеет удивительное сходство с принцессой Дианой. Она рассказала GQ, что это была большая честь сыграть такую особенную персону в истории и показать ее несчастливую судьбу.

Смотрите также Момент, который изменил все: Netflix опубликовал особые кадры из сериала "Корона"

В то же время актрису разочаровало решение авторов "Короны" заменить ее на Элизабет Дебики в 5 и 6 сезонах. Эмма Коррин убеждена, что ее появление на экране было слишком коротким.

Это позор. Мне грустно по этому поводу. Но я стараюсь идти дальше,

– отметила Эмма Коррин.

В сериале актриса перевоплотилась в Леди Ди и показала ее жизнь с 16 до 28 лет. По словам Эммы Коррин, сначала ее героиня совсем не осознает, на что идет, и из-за своей юности принимает неправильные решения.

Она не представляет, с чем имеет дело. Было интересно играть это, потому что вы показываете с другой стороны кого-то, кого люди хорошо знают... Она даже понятия не имела, какой она хочет быть, потому что об этом не думают в таком молодом возрасте,

– добавила Коррин.

Зная сценарий "Короны" и биографические факты о принцессе Диане, Эмма Коррин убеждена, что самой большой ошибкой ее жизни был брак с принцем Чарльзом. И хоть сама актриса видела Леди Ди только на архивных кадрах, ее родители остаются в восторге от народной принцессы.

"Я, наверное, была (перед телевизором, когда транслировали похороны Дианы в 1997 году, – 24 канал). Моя мама очень любила ее. Она говорит о Диане так, будто это давняя, близкая подруга. Но не претенциозно, скорее заботясь об этом человеке, которого, по ее мнению, очень обижали", – отметила Эмма Коррин.

Эротические фото Эммы Коррин

Кроме откровенного интервью о съемках "Короны 4", актриса снялась в эротической фотосессии. Эмма Коррин примерила провокационное сетчатое платье, которое оголило ее тело и засветило грудь, заклеенную неоновыми наклейками. Также знаменитая британка надела латексное платье, показав небритые подмышки, и будничные ретро-образы.

Эмма Коррин в эротической съемке / Фото GQ