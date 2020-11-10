Перед премьерой 4 сезона "Короны" авторы проекта подогрели интерес киноманов. Главные актеры ленты Эмма Коррин и Джош О'Коннор снялись в фотосессии, в которой воссоздали легендарное фото принца Чарльза и принцессы Дианы.

Снимок появился в журнале Radio Times. Перед камерой Эмма Корин позировала в голубом костюме и рубашке, а Джош О'Коннор – в классическом костюме с галстуком. Снимок в деталях воспроизводил знаменитое фото принцессы Дианы и принца Чарльза, сделанное в 1980 году.

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Фотография является исторической, ведь на ней показано, как потомок Елизаветы II объявил о помолвке с Леди Ди. Пара вышла к прессе, а на пальце принцессы Дианы виднелся перстень с синим камнем. Его, к слову, теперь носит Кейт Миддлтон.

Уже в интервью Эмма Коррин призналась, что еще в школе ее называли "внебрачной дочкой Дианы". А все потому, что актриса невероятно похожа на представительницу британской монархии. Поэтому сыграть принцессу Диану было для Эммы мечтой. Перевоплотившись в эту роль, актриса поняла, насколько сложно было Леди Ди.

Я чувствовала всю трагедию того, которая с ней произошла. Полагаю, ее фигура, о которой до сих пор говорят люди, великолепна: она является очень щедрым, отзывчивым человеком, который разбил плесень королевской семьи, – рассказала Эмма Коррин.

В то же время актриса призналась, что именно она настояла, чтобы авторы сериала "Корона" добавили к ленте кадры о булимии принцессы Дианы. Чтобы все выглядело реалистично, Эмма Коррин вызвала рвоту, поэтому эти кадры будут иметь предупреждение для зрителей. Актриса добавила, что принцесса Диана хотела, чтобы мир знал о ее болезни, поэтому проигнорировать этот факт жизни Леди Ди было бы неправильно.

А вот Джош О'Коннор рассказал журналистам, что на самом деле принц Чарльза завидовал принцессе Диане и ее популярности в Великобритании.

"Чарльз просто завидовал славе или знаменитости. Ревность заключалась в том, что у Дианы была эта популярность: люди чувствовали, что они ее знают, а у Чарльза просто не было такой привязанности", – добавил он.

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Что известно о 4 сезоне "Короны"

Сериал "Корона 4" презентуют на стриминговой платформе Netflix 15 ноября 2020 года. И чем меньше времени остается до премьеры, тем больше растет популярность этого проекта.

Известно, что 4 сезон "Короны" охватит один из самых напряженных периодов жизни королевы Елизаветы II – с 1979 до 1990 года. Авторы покажут конфликт между Ее Величеством и Маргарет Тэтчер. Ни одна из этих влиятельных женщин не будет иметь намерения менять свой политический курс, поэтому зрителей ждет ожесточенное словесное противостояние.

Да и во дворце будет не все спокойно. Елизавета II думала, что брак принца Чарльза с прекрасной и значительно моложе его Дианой разрушит его связь с Камиллой Паркер. Однако любовный треугольник никуда не исчез, а после роскошной свадьбы ситуация только обострялась. На фоне стресса Леди Ди имела расстройства в питании и страдала от чрезмерного внимания прессы.

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