Новый 4 сезон "Короны" получил немалый резонанс в сети. Благодаря сериалу люди увидели детали отношений принца Чарльза и принцессы Дианы и их любовный треугольник. Кроме этого, сюжет помог понять, почему Гарри и Меган решились сложить королевские обязанности. Как в сети реагируют на ленту – смотрите в подборке.

"Корона" 4 сезон: сюжет

Премьера новых серий "Короны" состоялась 15 ноября 2020 года, информирует 24 канал. В 4 сезоне ленты зрители смогли увидеть, как принц Чарльз строил отношения с хрупкой принцессой Дианой.

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После роскошной свадьбы, на которой авторы проекта не акцентировали внимание, вся жизнь Леди Ди кардинально изменилась. По сюжету, общение с Чарльзом всякий раз ухудшается, о чем Диана должна была забыть во время официальных выходов. Демонстрируя идиллию на публике, супруги имели все больше недоразумений за закрытыми дверями дворца. Сама же принцесса Диана впоследствии рассказывала прессе, что в браке их всегда было трое.

Представительница монархии была лично знакома со своей соперницей – Камиллой Паркер. Поэтому и неудивительно, что все время Диана не чувствовала себя счастливой и на фоне постоянного стресса имела булимию.

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Реакция сети на сериал "Корона 4"

После просмотра новых серий "Короны" в твиттере разместили десятки гневных сообщений, в которых люди осудили принца Чарльза. По их словам, если бы королева дала согласие на брак мужчины с разведенной Камиллой, Диана до сих пор была бы жива и не пережила столько боли.

Так неловко наблюдать за общением Камиллы и Дианы в 3 серии "Короны". Это наводит на мысль, что если бы только королевская семья разрешила Чарльзу и Камилле пожениться, юная Диана была бы спасена от такой душевной боли, – написали пользователи сети.

Its so uncomfortable watching Camilla and Diana interacting in epi 3 of #TheCrown. It makes you think that if only the Royal Family had let Charles and Camilla marry in the first place young Diana would have been saved from so much heartache — Dr.Mitali Argikar (@MitaliArgikar) November 16, 2020

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"После просмотра 4 сезона "Короны" мое сердце еще больше разбито из-за принцессы Дианы. Она заслуживала значительно лучшего", – написали в сети.

My heart breaks even more for Princess Diana after watching season 4 of #TheCrown. She deserved so much better. pic.twitter.com/wIJS0WpLDk — Katie Ketchem (@starstrukk_kate) November 17, 2020

"Не знаю, что нелепее. То, что ему было 28, а ей 16, когда они познакомились. То, что он похож на раздавленную ногу. То, что у него все время был роман с Камиллой. Отвратительно. Этот человек-настоящий мусор. Ядовитая проститутка", – написал возмущенный киноман.

I dont know what more ridiculous...

The fact that he was 28 and she was 16 when they met

The fact that he looks like a smashed foot

The fact that he was carrying on an affair the whole time with Camilla

Disgusting trash. This man is trash truly. A toxic man whore...#Thecrown https://t.co/feJ68U7Fwf — Sweetpotatopie&Mac&cheese only (@JacksonBrittsny) November 16, 2020

Камилла понимает, что она в тренде, потому что репутация, которую она восстанавливала десятилетиями, снова разрушена (и это справедливо) благодаря 4 сезону "Короны",

​– написали пользователи сети.

Camilla realizing she’s trending because the reputation she’s spent decades rebuilding, was once again torn apart (rightfully so) by season 4 of the #TheCrown pic.twitter.com/uLiIfX9Hfy — Sonali Sahni (@sonalixsahni) November 16, 2020

"Сколько раз эта семья может совершить ту же самую ошибку? Запрет браков, которые стоит разрешить, принуждение других, которые не должны этого делать... Каждый раз есть последствия", – подчеркнула зрительница "Короны".

“How many times can this family make the same mistake? Forbidding marriages that should be allowed, forcing others that shouldn't...paying the consequences each time. #TheCrown pic.twitter.com/gb7vdLXVIf — robi (@periodramaz) November 16, 2020

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В то же время в сети отметили, что только теперь люди поняли, почему принц Гарри и Меган Маркл отреклись от королевских обязанностей и поселились подальше от дворца. И хотя эта пара не имела любовного треугольника, герцогиня Сассекская тоже не чувствовала поддержки и пыталась противостоять бешеному давлению.

"Принц Чарльз в тренде, потому что поколение Z и миллениалы узнали о том, что он обижал принцессу Диану. Уход Гарри и Меган имел смысл, но теперь, когда я посмотрела Корону, я поняла, что это имело моральный смысл. Гарри ушел, чтобы защитить свою семью, которую он выбрал", – отметили в сети.

Prince Charles is trending because Gen Z and Millenials are (re)learning about the abuse Princess Diana was subject to.



Harry and Meghan's exit always made sense, but now watching #TheCrown, it morally made sense. Harry left to protect his family, the family he chose. pic.twitter.com/FcY629WR3A — Anna Gifty (@itsafronomics) November 16, 2020

"Меган Маркл, после того, как увидела ажиотаж от просмотра нового сезона "Короны" и обсуждения в твиттере, как плохо обращались с Дианой", – с юмором подчеркнули пользователи сети.