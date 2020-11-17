Мегзит имел смысл: после премьеры 4 сезона "Короны" в сети поняли решение Гарри и Меган
Новый 4 сезон "Короны" получил немалый резонанс в сети. Благодаря сериалу люди увидели детали отношений принца Чарльза и принцессы Дианы и их любовный треугольник. Кроме этого, сюжет помог понять, почему Гарри и Меган решились сложить королевские обязанности. Как в сети реагируют на ленту – смотрите в подборке.
"Корона" 4 сезон: сюжет
Премьера новых серий "Короны" состоялась 15 ноября 2020 года, информирует 24 канал. В 4 сезоне ленты зрители смогли увидеть, как принц Чарльз строил отношения с хрупкой принцессой Дианой.
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После роскошной свадьбы, на которой авторы проекта не акцентировали внимание, вся жизнь Леди Ди кардинально изменилась. По сюжету, общение с Чарльзом всякий раз ухудшается, о чем Диана должна была забыть во время официальных выходов. Демонстрируя идиллию на публике, супруги имели все больше недоразумений за закрытыми дверями дворца. Сама же принцесса Диана впоследствии рассказывала прессе, что в браке их всегда было трое.
Представительница монархии была лично знакома со своей соперницей – Камиллой Паркер. Поэтому и неудивительно, что все время Диана не чувствовала себя счастливой и на фоне постоянного стресса имела булимию.
Реакция сети на сериал "Корона 4"
После просмотра новых серий "Короны" в твиттере разместили десятки гневных сообщений, в которых люди осудили принца Чарльза. По их словам, если бы королева дала согласие на брак мужчины с разведенной Камиллой, Диана до сих пор была бы жива и не пережила столько боли.
Так неловко наблюдать за общением Камиллы и Дианы в 3 серии "Короны". Это наводит на мысль, что если бы только королевская семья разрешила Чарльзу и Камилле пожениться, юная Диана была бы спасена от такой душевной боли, – написали пользователи сети.
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"После просмотра 4 сезона "Короны" мое сердце еще больше разбито из-за принцессы Дианы. Она заслуживала значительно лучшего", – написали в сети.
"Не знаю, что нелепее. То, что ему было 28, а ей 16, когда они познакомились. То, что он похож на раздавленную ногу. То, что у него все время был роман с Камиллой. Отвратительно. Этот человек-настоящий мусор. Ядовитая проститутка", – написал возмущенный киноман.
Камилла понимает, что она в тренде, потому что репутация, которую она восстанавливала десятилетиями, снова разрушена (и это справедливо) благодаря 4 сезону "Короны",
– написали пользователи сети.
"Сколько раз эта семья может совершить ту же самую ошибку? Запрет браков, которые стоит разрешить, принуждение других, которые не должны этого делать... Каждый раз есть последствия", – подчеркнула зрительница "Короны".
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В то же время в сети отметили, что только теперь люди поняли, почему принц Гарри и Меган Маркл отреклись от королевских обязанностей и поселились подальше от дворца. И хотя эта пара не имела любовного треугольника, герцогиня Сассекская тоже не чувствовала поддержки и пыталась противостоять бешеному давлению.
"Принц Чарльз в тренде, потому что поколение Z и миллениалы узнали о том, что он обижал принцессу Диану. Уход Гарри и Меган имел смысл, но теперь, когда я посмотрела Корону, я поняла, что это имело моральный смысл. Гарри ушел, чтобы защитить свою семью, которую он выбрал", – отметили в сети.
"Меган Маркл, после того, как увидела ажиотаж от просмотра нового сезона "Короны" и обсуждения в твиттере, как плохо обращались с Дианой", – с юмором подчеркнули пользователи сети.
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