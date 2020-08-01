Британская королевская чета Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с тремя детьми побывали на островах Силли в Англии. Небольшой архипелаг расположен возле Англии, поэтому в условиях пандемии – это идеальный отдых для всей семьи.

После нескольких месяцев жесткого карантина в мире и в Великобритании в частности, Кейт Миддлтон и принц Уильям решили "отвести душу" на уютных островах неподалеку. Вместе с маленькими принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи они полетели на острова Силли, сообщает издание Hello Magazine.

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Эти острова являются особыми для принца Уильяма, ведь именно здесь он вместе с братом принцем Гарри и родителями – принцем Чарльзом и принцессой Дианой – отдыхал в 1989 году. Теперь королевский наследник решил привезти на английские острова и своих детей.



Принцесса Диана и принц Уильям на островах Силли в 1989 году / Pinterest



Принц Гарри и принц Уильям на островах Силли в 1989 году / Pinterest

Согласно информации издания, Кейт и Уильям несколько дней наслаждались совместно проведенным временем на островах и даже занимались спортом. Репортеры на днях увидели семью в полном составе на велосипедной прогулке на острове Треско. Кроме этого, на этой территории особенно популярны такие виды активностей, как дайвинг, катание на лодках и садоводство. Поэтому не исключено, что королевские потомки занимались и этим на досуге.

Сейчас вся семья уже вернулась в свою загородную резиденцию Анмер-Холл в Норфолке, где отбыла весь карантин, и уже готова к выполнению своих королевских обязанностей.

Что известно об островах Силли?

Небольшой архипелаг имеет площадь всего 16 квадратных километров. В него входит 55 островов, из которых лишь 5 заселены людьми. Население островов Силли составляет всего чуть более 2 тысяч человек, из которых около тысячи проживает в Хьютауне на крупнейшем острове Сент-Мэрис. Архипелаг является самой западной и самой южной точкой Англии, а также самой южной точкой Великобритании. Самой прибыльной отраслью экономики на островах является туризм, поскольку промышленность здесь не развита. Как уже упоминалось ранее, здесь популярны дайвинг, садоводство и катание на лодках. За время пандемии коронавируса на островах не было зафиксировано ни одного случая заболевания.

Где находятся острова Силли: