Королевский дворец поздравил принцессу Анну с днем рождения: новые фото дочери Елизаветы II
Вчера, 15 августа, дочь британской королевы Елизаветы II принцесса Анна отпраздновала 70-летие. По этому случаю королевский дворец поделился эксклюзивными фото королевской наследницы, которые уже успели разлететься по сети.
На официальной странице монаршей семьи в инстаграме появилось несколько уникальных кадров принцессы. Поскольку из-за пандемии коронавируса пришлось отменить светский прием по случаю дня рождения Анны, то все желающие смогли присоединиться к пожеланиям в онлайн-формате. Поклонники королевской семьи также не остались в стороне от праздника и активно оставляли поздравления в комментариях публикаций.
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Новые фото принцессы Анны
Фотографии, которые распространили представители монархов, сделал фотограф Джон Свеннелл в феврале этого года. Дочь Ее Величества позировала в собственном доме в роскошном наряде. Также наследница престола позировала перед камерой в парке Геткомба.
Поскольку в сети довольно редко появляются подобные снимки, то они вызвали большой ажиотаж среди поклонников британской семьи. Принцесса Анна в очередной раз показала изысканный вкус в одежде, когда предстала на фото в элегантном наряде.
Принцесса Анна отпраздновала 70-летие / Instagram / @theroyalfamily
Принцесса Анна отпраздновала 70-летие / Instagram / @theroyalfamily
Принцесса Анна отпраздновала 70-летие / Instagram / @theroyalfamily
Что известно о праздновании 70-летия принцессы Анны
Поскольку шумную вечеринку пришлось отменить из-за распространения коронавирусной болезни, то Анна решила придумать оригинальный сценарий празднования. Перед тем, как королева Елизавета II вместе с мужем, принцем Филиппом, отправилась в Балморал, принцесса оранизировала праздничный ланч для родителей в Виндзоре. А теперь она вместе с мужем отправится в морское путешествие вдоль западного побережья Шотландии. Известно, что это любимое занятие супругов на летних каникулах.