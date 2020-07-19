4 августа 2020 года жене принца Гарри Меган Маркл исполнится 39 лет. По традиции в день рождения старших членов королевской семьи звучит колокол в Вестминстерском аббатстве. Однако в этом году такого торжества по случаю праздника Меган не будет.

Меган Маркл в очередной раз оказалась в центре внимания. Совсем скоро она отметит 39-летие, однако, как сообщает издание The Daily Mail, останется без поздравления Вестминстерского аббатства.

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После того, как Меган Маркл и принц Гарри сложили королевские обязанности, они переехали вместе с маленьким сыном Арчи в США. Сейчас семья проживает в роскошном имении, расположенном в Лос-Анджелесе.

Поскольку супруги больше не являются членами британской королевской семьи, то в день рождения Маркл не зазвучит праздничный колокольный звон. Интересно, что в феврале этого года колокола аббатства звучали даже для принца Эндрю, который замешан в скандальной дружбе с миллиардером Джеффри Эпштейном, которого осудили за секс-торговлю и педофилию.

Соответствующее торжество состоится 15 августа. Именно в этот день родилась дочь Елизаветы II – принцесса Анна. Поэтому уже менее чем через месяц британцы смогут услышать звон.

Что известно о пребывании принца Гарри и Меган Маркл в США?

Еще задолго до начала карантина королевская чета решила сложить свои обязанности и переехало в Канаду. После начала пандемии коронавируса Меган и Гарри решили переехать в США. Вместе с сыном Арчи они отправились в Лос-Анджелес. В течение последних месяцев пара проживала в нескольких роскошных поместьях и обрела немало проблем с финансированием. В частности, это касается регистрации благотворительной марки.

Сейчас СМИ сообщают, что влюбленные якобы до сих пор берут деньги у королевской семьи на собственные нужды, поскольку из-за распространения коронавируса не имеют источников заработка. Супруги занимаются социальными проблемами, посещая различные организации, и реагируют на различные вызовы. Гарри и Меган не остались в стороне от массовых протестов в США.