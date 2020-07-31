Свадьбы монархов незабываемы: шокирующие, традиционные, романтичные и экстравагантные. Миллиарды зрителей наблюдают за сказкой, которая является реальной для невест в этот особый день.

17 июля, на тайной церемонии, последняя незамужняя внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис вышла замуж за Эдоардо Мапелли Моцци. По этому случаю LifeStyle 24 вспоминает самые знаковые королевские бракосочетания членов британской семьи.

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Принцесса Елизавета и Филипп Маунтбаттен

Если вы смотрели сериал "Корона", то знаете, что Елизавета II вышла замуж за любимого. Она встретила принца Филиппа еще ребенком. Много лет они обменивались письмами, впоследствии, будучи подростками, влюбились друг в друга, а в июле 1947 года 21-летняя принцесса и 26-летний принц провели помолвку. Роскошная свадьба проходила 20 ноября в Вестминстерском аббатстве. Поскольку в стране не было ни денег, ни предметов роскоши, с тканями была большая проблема – их выдавали по карточкам.



Королевская свадьба Елизаветы II и Филиппа в 1947 году / Фото: royal.uk

Тысячи женщин в Британии стали массово отправлять принцессе свои "купоны" на ткань, чтобы она могла сшить подвенечный наряд, но Елизавета II не имела права пользоваться чужими, поэтому использовала свои собственные карточки и модельер Норман Хартнелл создал для нее изысканное платье цвета слоновой кости, которое она дополнила цветами и тиарой-франж Марии Текской. К слову, перед выходом невесты из дома украшение сломалась, поэтому церемонию пришлось отложить до прихода ювелира. Сейчас Елизавета II и Филипп женаты уже более 70 лет.

Как выглядела королевская чета 70 лет назад и сейчас – листайте вправо:

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс

Свадьба принцессы Маргарет, младшей сестры королевы, и Энтони Армстронга-Джонса стала первым королевским бракосочетанием, которое транслировалось по телевидению. 300 миллионов зрителей во всем мире смотрели трансляцию события 6 мая 1960 года. Принцесса выбрала пышное платье с длинной фатой, а голову Маргарет украшала Полтиморская тиара, которую ей подарила бабушка, королева Мария. Уникальность диадемы в том, что легким движением руки она превращалась в ожерелье и 11 брошей.

В отличие от восторга публики, королевские семьи других стран не одобряли этот брак, потому что до женитьбы Энтони не был аристократом, а лишь фотографом. Он получил титул графа Сноудона и виконта Линли. В 1978 году супруги расстались из-за романа принцессы с баронетом Родди Ллевеллином. Начиная с восьмидесятых у нее появились серьезные проблемы со здоровьем из-за того, что она стала частой гостьей лондонских клубов. Умерла принцесса в 2002 году от инсульта, ей был 71 год.



Королевская свадьба принцессы Маргарет и Энтони Армстронга-Джонса в 1960 году / Фото: Getty Images

Принцесса Анна и Марк Филлипс

Принцесса Анна, единственная дочь Елизаветы II, встретилась со своим будущим мужем – капитаном Королевского драгунского гвардейского полка Марком Филлипсом, на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году. После слухов о романе спортсмен сделал предложение своей возлюбленной на турнире по бадминтону. Через шесть недель Букингемский дворец объявил о помолвке и начал подготовку к свадьбе, второй за столетие, когда принцесса выходила замуж за простолюдина.

Поженились они в ноябре 1973 года. Для церемонии принцесса Анна выбрала расшитое платье в стиле Тюдоров с высоким воротничком и "средневековыми" рукавами, а голову принцессы украшала знаменитая тиара-франж Марии Текской, которую заказала еще бабушка Елизаветы II. Через 18 лет супруги развелись, а Анна еще раз вышла замуж за командира Тимоти Лоренса, который сегодня уже вице-адмирал.

Королевская свадьба принцессы Анны и Марка Филлипса в 1972 году / Фото: Getty Images

Принц Эндрю и Сара Фергюсон

Принц Эндрю, третий ребенок и второй сын королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского, и Сара Фергюсон стали герцогом и герцогиней Йоркскими после свадьбы в 1986 году. Принц Эндрю был знаком с Сарой с детства, иногда они встречались на матчах по поло. Королева Елизавета II не одобряла выбор сына, но он поставил условие, что если ему запретят жениться на любимой, то он возьмет в жены первую попавшуюся проститутку.

Церемония состоялась в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Для венчания невеста выбрала шелковое платье цвета слоновой кости, которое создала Линда Сирак. Сейчас Эндрю и Сара разведены, но поддерживают дружеские отношения.

Принц Чарльз и леди Диана Спенсер

Свадьбу принца Чарльза и леди Дианы в 1981 году называли "свадьбой века". Из-за большого количества гостей церемония проходила не в Вестминстерском аббатстве, а в соборе Святого Павла, который мог вместить 3500 приглашенных. Леди Диана стала принцессой Уэльской, прибыла в Glass Coach – самой известной королевской карете. Она была одета в знаменитое платье из шелка и тафты цвета слоновой кости с 8-ми метровым шлейфом, которое создали дизайнеры Элизабет и Дэвид Эммануэль. Платье и до сих пор остается легендарным свадебным нарядом. Образ дополняла фамильная тиара.

Также Диана – первая королевская невеста в Великобритании, которая отказалась от слов повиновения своему мужу в тексте клятвы. Поскольку принц Чарльз, по слухам, не любил жену, его часто видели в компании с другими женщинами. Принцесса Диана тоже не страдала от отсутствия внимания мужчин и, по слухам СМИ, в ответ на измены заводила много романов на стороне. В 1994 году принц Чарльз публично заявил об отношениях с бывшей возлюбленной Камиллой Паркер-Боулз, а в 1996 году официально развелся с принцессой Дианой. К слову, принцесса Диана погибла в автокатастрофе в конце августа 1997 года.

Королевская свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза в 1981 году / Фото: Getty Images

Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз

Они встречались еще задолго до леди Дианы. Однако Елизавета II была не в восторге от избранницы сына и женила его на другой женщине. В 1994 году, будучи в браке с принцессой Дианой, принц Чарльз заявил о своих отношениях с Камиллой, которая была его любовницей. После развода с женой он оставался с любимой Камиллой, но королева приняла их взаимоотношения лишь в 2000 году, а в 2005, спустя 35 лет со дня знакомства, пара все-таки поженилась.

На церемонии брака Елизавета II и Филипп не присутствовали, но посетили традиционную молитву в соборе Святого Георга, а потом устроили празднование в Виндзорском замке. Для благословения невеста выбрала шифоновое платье, а поверх бледно-голубое с золотым пальто и "брызги" золотых перьев в волосах. Над образом работали Антония Робинсон и Анна Валентайн. После свадьбы Камила получила все титулы своего мужа и титул принцессы Уэльской, но она его не использует, чтя память о покойной принцессе Диане. Супруги уже 15 лет живут в счастливом браке.



Королевская свадьба Камиллы Паркер-Боулз и принца Чарльза в 2005 году / Фото: Getty Images

Принц Уильям и Кэтрин Миддлтон

В 2011 году состоялась свадьба принца Уильяма, первенца принца Чарльза и принцессы Дианы, и Кейт Миддлтон. 26 миллионов жителей Великобритании следили за событием на экранах телевизоров. До свадьбы у Кейт не было никаких титулов, а вот уже почти 10 лет она герцогиня Кембриджская. Они познакомились во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Их историю любви называют новой "Золушкой". Для одного из важнейших событий в жизни невеста выбрала белое платье классического силуэта от британского дизайнера Сары Бертон.

Образ герцогини был создан в лучших традициях королевской семьи: рукава и лиф платья были расшиты кружевными цветами-символами Великобритании, а шлейф достигал трех метров. Голову Кейт украшала бриллиантовая тиара Cartier Halo, которую подарила ей королева Елизавета II. Вопреки королевским традициям, у Уильяма был шафер – его брат, принц Гарри, а не "сторонник", а Кэтрин выбрала свою сестру Пиппу подругой невесты. Кстати, во время произнесения клятв Кейт решила пропустить обещание "повиноваться" мужу – так же, как и принцесса Диана во время бракосочетания с отцом Уильяма – принцем Чарльзом. В этом году супруги отпраздновали 9 годовщину свадьбы.

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Принц Гарри и Меган Маркл

В 2018-м прошла одна из самых ожидаемых свадеб последних лет, за которой следил весь мир, – принц Гарри, внук британской королевы Елизаветы II и сын принца Чарльза и принцессы Дианы, женился на американской актрисе Меган Маркл, ставшая после замужества герцогиней Сассекской. Их отношения начались со слепого свидания, которое переросло в нечто серьезное. 27 ноября 2017 года принц Гарри и Меган Маркл официально объявили о помолвке. В том же месяце ей пришлось завершить актерскую карьеру. Церемония прошла в Виндзорском замке.

Платье невесты было цвета слоновой кости, с длинными рукавами и шлейфом, от дизайнера Givenchy – Клэр Уайт Келер. Интересно, что кружево на шлейфе платья объединяло флору 53-х стран Содружества. С разрешения Елизаветы II, Меган вышла замуж в тиаре королевы Марии Текской. 8 января 2020 года Меган Маркл и принц Гарри объявили о том, что хотят стать независимыми гражданами Великобритании. После отречения от королевских обязанностей в конце марта супруги переехали жить в Лос-Анджелес. Там они планируют открыть свой благотворительный фонд и стать приглашенными гостями на различных мероприятиях. Меган Маркл также возобновила сотрудничество со студией Disney.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбенк

Вся Великобритания 12 октября 2018 года наблюдала за свадьбой 28-летней принцессы Евгении Йоркской, дочери принца Эндрю и герцогини Йорскской Сары, которая вышла замуж за своего возлюбленного, 31-летнего предпринимателя Джека Бруксбенка. Пара познакомилась на лыжном курорте в Швейцарии в 2010 году. После нескольких лет отношений Джек сделал принцессе предложение, и она сказала "да". Церемония состоялась в часовне Святого Георга в Виндзоре. Как и на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, на торжество прибыло много гостей, в том числе и звездных.

Особое внимание привлекло платье принцессы. Наряд цвета слоновой кости от бренда Peter Pilotto, созданный австро-итальянским дизайнером, вызвал настоящий фурор. Плечи невесты были слегка оголены, а сзади красовался длинный шлейф, от фаты невеста отказалась. Голову принцессы Евгении украшала тиара от ювелирного дома Boucheron, которая принадлежала еще ее прабабушке. Не обошлось и без неловких ситуаций. Во время обмена клятвами Джек надевал обручальное кольцо принцессе на палец, однако сразу у него это не получилось. Пользователи сети посчитали это "плохим знаком", но несмотря ни на что счастливые супруги в этом году будут праздновать вторую годовщину свадьбы.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци

Свадьба последней незамужней принцессы была одним из самых ожидаемых событий этого года. Миллиардер Эдоардо сделал предложение принцессе Беатрис, дочери принца Эндрю и герцогини Йоркской Сары, в сентябре 2019 года во время романтической поездки в Италию. Пара знакома еще с детства, но их отношения завязались после свадьбы принцессы Евгении. Церемонию планировали сыграть 29 мая в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца. Но тогда мир еще не знал, что грядет пандемия коронавируса, которая кардинально изменила все планы принцессы.

Все думали, что Беатрис и Эдоардо поженятся в следующем году, но влюбленные неожиданно обменялись обетами 17 июля 2020 года на тайной церемонии в Королевской часовне Всех Святых, которая расположена в Виндзорском парке. 31-летняя принцесса Беатрис была одета в винтажное платье своей бабушки от Norman Hartnell и выбрала тиару из бриллиантов королевы Марии Текской, которую одолжила внучке королева Елизавета II. После свадьбы молодожены отправились в медовый месяц во Францию.

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Автор: Марта Касиянчук