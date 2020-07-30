Свадьбы членов королевских семей – это всегда изысканные и торжественные церемонии, которые не остаются без внимания публики и СМИ. За праздниками монархов следит чуть ли не весь мир, фотографии еще долго обсуждают в сети. Журналисты LifeStyle 24 предлагают вспомнить роскошные свадебные церемонии, которые навсегда вошли в историю и запомнились своей помпезностью.

Королевские свадьбы – это всегда масштабные события, свидетелями которых становятся миллионы жителей в разных уголках планеты. Подборку лучших монарших праздников – читайте и смотрите в материале 24 канала.

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Свадьба актрисы Грейс Келли и князя Монако Ренье

19 апреля 1956 года состоялась торжественная свадебная церемония князя Ренье III и американской актрисы, обладательницы премии Оскар Грейс Келли. Число ее поклонников превышало количество населения маленького Монако, где происходило знаменательное торжество. Влюбленные сделали все возможное для того, чтобы их свадьба стала настоящим событием года. После того, как пара поженилась, в Монако начали приезжать тысячи туристов из разных уголков планеты.

18 апреля состоялась гражданская церемония, а 19 – религиозная. Однако невеста начала празднование еще за две недели до самой свадьбы, с того дня, как лайнер Constitution отплыл от берегов Нью-Йорка, чтобы отвезти будущую княгиню и ее друзей в Монако. Известно, что Грейс планировала провести небольшую пресс-конференцию, однако в тот вечер на пирс в Нью-Йорке приехали почти 250 представителей средств массовой информации. Всего на судне, которое направлялось в Монако, присутствовали 66 человек.



Грейс Келли сходит на берег Монако / Фото: marieclaire.ru

Конечно, что в день свадьбы все внимание было приковано к образу невесты. Грейс предстала перед камерами в чудесном платье цвета слоновой кости. Над нарядом работали 30 швей в течение шести недель. Позже платье Грейс оценивали в 300 тысяч долларов.

Также не осталось без внимания громкое празднование, которое было слишком гламурным для маленького Монако. По подсчетам различных СМИ, свадьба Грейс и Ренье стоила примерно 45 – 55 миллионов долларов. Поскольку значительную часть средств платила кинокомпания, где работала актриса, то организаторы не отказывали себе ни в чем.

Предлагаем посмотреть фотографии со свадьбы 1956 года, которая стала одной из самых дорогих в истории монархов.



Свадьба Грейс Келли и князя Ренье / Фото: marieclaire.ru



Свадьба Грейс Келли и князя Ренье / Фото: marieclaire.ru



Свадьба Грейс Келли и князя Ренье / Фото: marieclaire.ru



Свадьба Грейс Келли и князя Ренье / Фото: marieclaire.ru



Свадьба Грейс Келли и князя Ренье / Фото: marieclaire.ru



Свадьба Грейс Келли и князя Ренье / Фото: marieclaire.ru

Свадьба журналистки Летиции Ортис и принца Филиппа Астурийского

Летиция Ортис встретилась с будущим мужем случайно. В то время она приходила в себя после развода с первым мужем и работала журналисткой на местном телеканале 24 Horas. Поехала в Галисию, чтобы отснять репортаж про затонувший танкер "Престиж". На место инцидента также прибыл принц Астурийский Филипп, где прокомментировал журналистке это событие. Позже он уговаривал Летицию пойти с ним на свидание. Однако девушка не соглашалась. Филиппу пришлось четыре раза просить симпатичную репортершу, и тогда она решила все-таки порадовать монарха своей компанией.

Это свидание стало судьбоносным. Их отношения развивались довольно стремительно, и уже в начале ноября 2003 года пара объявила о помолвке. На торжественном событии присутствовали более трехсот журналистов.

Летиция – это женщина, с которой я хочу разделить свою жизнь. Уверен в том, что она имеет черты, которые нужны для выполнения монарших обязанностей,

– трогательно признавался Филипп VI.

Свадьба, за которой наблюдала четверть планеты, состоялась 22 мая 2004 года. Тогда у телевизионных экранов собрались почти полмиллиарда зрителей. Таким образом можем сказать, что масштабное событие было одним из важнейших за последние полвека.

Во время репортажей Летиция выделялась среди других журналисток великолепным вкусом в одежде. В кадре она всегда выглядела стильно и эффектно, поэтому огромное внимание было приковано к свадебному платью будущей принцессы. Под венец Летиция пошла в приталенном наряде кремового цвета с глубоким вырезом и приподнятым воротником. Над платьем, которое имело шлейф, длиной почти в 5 метров, работал испанский дизайнер Мануэль Пертега. Голову экс-журналистки украшала роскошная тиара с бриллиантами, а в руках она держала пышный букет из белых лилий и роз.

Интронизация Филиппа состоялась 19 июня 2014 года. Он получил титул короля Филиппа VI, а его жена стала королевой Летицией.



Свадьба Летиции Ортис и принца Астурийского Филиппа / Фото: People



Свадебное платье Летиции Ортис / Фото: People en Espanol



Свадьба Летиции Ортис и принца Астурийского Филиппа / Фото: Getty Images

Свадьба принцессы Швеции Виктории и фитнес-тренера Даниэля

Единственная принцесса в мире, которая сейчас претендует на королевский престол. Виктория вышла замуж 19 июня 2020 года. Ее сердце смог завоевать обычный фитнес-тренер Даниэль. Они познакомились в 2002 году, когда мужчина начал проводить для монаршей наследницы персональные тренировки. Позже завязались романтические отношения, которые пара долго держала в секрете. Через несколько лет встреч Даниэль сделал возлюбленной предложение и получил согласие от ее влиятельных родителей на женитьбу. В 2009 году стало известно, что долгожданная свадьба состоится 19 июня.

Торжественная церемония, к которой было приковано пристальное внимание мировых СМИ, прошло в Стокгольме. Принцесса Виктория для самого важного дня в жизни выбрала белоснежное платье со шлейфом и вырезом, которое красиво подчеркнуло ее обнаженные плечи. Нежный образ дополняли длинная кружевная фата и корона.

На закрытое празднование журналисты не могли попасть, поэтому каждая фотография, которую обнародовала королевская семья, быстро разлеталась в сети и до сих пор вызывает восхищение.



Свадьба принцессы Швеции Виктории и фитнес-тренера Даниэля / Instagram / @kungahuset



Свадьба принцессы Швеции Виктории и Даниэля / Instagram / @kungahuset



Первый танец принцессы Виктории и Даниэля / Instagram / @kungahuset



Первый танец принцессы Виктории и Даниэля / Фото: Getty Images



Поцелуй принцессы Швеции Виктории и Даниэля / Instagram / @kungahuset



Роскошная свадьба принцессы Швеции Виктории и фитнес-тренера Даниэля / Instagram / @kungahuset



Свадьба принцессы Швеции Виктории с ее избранником Даниэлем / Фото: Getty Images