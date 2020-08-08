Внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис празднует день рождения. Сегодня, 8 августа, королевской наследницы исполняется 32 года. По этому случаю представители монаршей семьи запостили в сети яркое фото.

На официальной странице королевской семьи в Инстаграме появилась фотография и слова поздравления, адресованные принцессе Беатрис.

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Беатрис – пятая внучка Ее Величества. Недавно она вышла замуж, а королева вместе с мужем принцем Филиппом были одними из немногих гостей, присутствующих на церемонии. У Елизаветы II и Беатрис теплые отношения, поэтому в ее день рождения в сети запостили их совместное фото, где на лицах обоих сияют улыбки.

В посте указано, что снимок был сделан в Чистый четверг, когда принцесса присоединилась к бабушке на службе в Йоркском монастыре.

"Желаю принцессе Беатрис очень счастливого дня рождения", – написали в публикации.

Что известно о принцессе Беатрис

Беатриса Йоркская является старшей дочерью второго сына Елизаветы II – принца Эндрю. Она родилась в 1988 году в Лондоне. На момент рождения Беатрис была первой принцессой в королевской семье, после ее тети принцессы Анны. Сейчас Беатрис занимает девятое место в линии престолонаследия.

17 июля 2020 года принцесса Беатрис тайно вышла замуж за итальянского миллиардера Эдоардо Мапелло Моцци. Скромная церемония состоялась в Виндзорском замке, где влюбленные обменялись супружескими клятвами.

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