Во вторник, 4 августа, Меган Маркл празднует 39-й день рождения. Эту дату не обошли вниманием королевские родственники, которые разместили в инстаграме поздравительные сообщения.

Инсайдеры подозревали, что представители британской монархии нарушат свои правила и не будут поздравлять Меган Маркл в социальных сетях. Однако любые споры, которые возникали в королевской семье, не повлияли на этот праздник. Утром 4 августа в инстаграме появились официальные поздравления, адресованные герцогине Сассекской.

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Так, королева Елизавета II и принц Филипп выбрали для открытки фото 2018 года. Тогда Ее Величество и Меган Маркл впервые совершили совместную поездку в Честер.

Желаем герцогине Сассекской счастливого дня рождения,

– написали представители королевы в сети.

Не упустили случай поздравить невестку и принц Чарльз с Камиллой. На своей инстаграм-странице они разместили фото Меган Маркл, которое лаконично подписали: "С днем рождения, герцогиня Сассекская".

И хотя в СМИ были слухи о вражде Кейт Миддлтон и Меган Маркл, которая якобы испортила отношения Уильяма и Гарри, герцоги Кембриджские не проигнорировали 39-летие родственницы. Они выбрали для открытки фото именинницы во время одного из официальных выходов. На снимке Меган Маркл охотно общается с маленькой девочкой. Такой кадр растрогал сеть.