Испанская королевская чета – одни из самых популярных монархов в мире. К ним приковано большое внимание, каждый публичный выход освещают СМИ. Поклонникам королевской семьи также интересно, кто же может занять престол в будущем. Журналисты LifeStyle 24 подготовили для вас материал о наследниках, которые имеют право на трон.

Сейчас королем Испании является Филипп VI. Его интронизация состоялась 19 июня 2014 года, после официального отречения от престола его отца Хуана Карлоса I. Кто может возглавить Королевство Испании после Филиппа – читайте в материале 24 канала.

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Леонор, принцесса Астурийская

Леонор – инфанта Испании, принцесса Астурийский. Она родилась в 2005 году и является старшей дочерью короля Филиппа VI и его жены королевы Летиции. Принцесса Леонор занимает первое место в линии наследования королевского трона.

Девочка традиционно была крещена водой из реки Иордан. Крестными родителями стали тогдашние король и королева Испании – бабушка и дедушка по отцовской линии. Ранее она посещала сад для детей испанской королевской гвардии и училась в школе Санта-Мария-де-лос-Росалес возле Мадрида.

Принцесса Астурийская часто появляется на публике вместе с родителями. Она посещает различные светские мероприятия и торжественные события, во время которых демонстрирует изысканный вкус в одежде. С детства Леонор учится исполнять королевские обязанности и достойно презентует свою семью.



Леонор, принцесса Астурийская / Фото: Getty Images

София, инфанта Испании

Инфанта София – младшая дочь испанских короля и королевы. Она занимает второе место в очереди на королевский престол после своей сестры, принцессы Леонор.

София родилась в 2007 году. Родители назвали ее в часть бабушки, королевы Софии. Крестными родителями наследницы трона стали Палома Рокасолано – бабушка со стороны матери, и болгарский принц Константин Асен.

Испанская инфанта София часто появляется на публике вместе с родителями и старшей сестрой. Рядом с королевой Летицией, которая каждый раз показывает роскошные элегантные аутфиты, монаршая дочь также щеголяет изысканным вкусом в одежде.

Инфанта София / Фото: Getty Images

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Инфанта Елена, герцогиня де Луго

Инфанта Елена является старшей дочерью короля Испании Хуана Карлоса и и королевы Софии. В линии наследования трона она занимает третье место, после дочерей правящих монархов.

Она родилась в 1963 году. Училась в школе Санта-Мария-дель-Камино. В 1986 году окончила Университетскую школу ESCUNI в Мадриде. После окончания получила диплом преподавателя общего базового образования по специальности "Английская филология". В течение года работала преподавателем английского языка в Экстерском университете.

Как член королевской семьи она принимает участие в мероприятиях в Испании и в других странах. В рамках официальных визитов посетила несколько городов и стран, в частности США, Аргентину и Японию. В основном Елена сосредотачивает деятельность в культурной сфере.

В 1995 году Елена вышла замуж за Хайме де Маричалара и Саенса де Техада. Через три года у пары родился первенец Филипп де Маричалар и Бурбон, который сейчас занимает четвертое место в очереди на престол. В 2000 году на свет появилась Виктория де Маричалар и Бурбон, которая может стать королевой после своего брата.

В 2007 году супруги прекратили совместное проживание, а в 2010 – официально развелись. Этот развод стал первым в истории династии испанских Бурбонов, которые занимают испанский трон с начала XVIII века.



Инфанта Елена, герцогиня де Луго / Фото: Getty Images

Кристина, инфанта Испании

Инфанта Кристина – младшая дочь короля Испании Хуана-Карлоса I и королевы Софии. Родилась в 1965 году. Сейчас она шестая среди тех, кто имеет право занять трон.

Среднее образование Кристина получала в школе Санта-Мария-дель-Камино, где училась ее сестра Елена. Позже поступила в Мадридский университет Комплутенсе, где изучала политические науки. В 1990 году закончила Нью-Йоркский университет и получила степень магистра в области международных отношений. После этого стажировалась в Секретариате ЮНЕСКО, расположенном в Париже.

В 1987 и 1988 годах принимала участие в чемпионатах Испании по парусному спорту. Даже была членом испанской олимпийской сборной.

11 января 2016 года инфанту Кристину судили за мошенничество. Это был первый случай после восстановления монархии, когда на скамью подсудимых сел член королевской семьи. Кристину обвиняли в хищении государственных средств, которое она якобы совершала вместе с мужем и еще 16 подозреваемыми. Судебный процесс длился несколько лет, после чего суд вынес решение, что инфанта Кристина не была соучастницей этих преступлений и в деле фигурировала уже как свидетель. Ее мужа, спортсмена Иньяки Урдангарина лишили свободы на 6 лет и 3 месяца.

Кристина, инфанта Испании / Фото: Getty Images

Инфанта вышла замуж за Иньяки в 1997 году. Свадебная церемония состоялась в кафедральном соборе Барселоны. В этом браке родились четверо детей: Хуан Урдангарин и де Бурбон, Пабло Урдангарин и де Бурбон, Мигель Урдангарин и де Бурбон, Ирена Урдангарин и де Бурбон. Все они занимают места в очереди на королевский трон после своей матери.



Очередь на королевский престол Испании / Инфографика 24 канала