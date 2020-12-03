Королева Великобритании Елизавета II уже активно готовится к Рождеству. Хотя в этом году празднование будет не таким, как обычно, в Виндзоре Ее Величество создает сказочную атмосферу, которая поможет отвлечься от тяжелых карантинных будней.

Знаменитости в разных странах уже начали украшать свои дома новогодними декорациями. В частности, у многих уже засияли цветными огоньками елки. В сети поделились видео, где показали вечнозеленую красавицу, которая уже создает праздничное настроение в Виндзорском замке.

Читайте также Впервые за 32 года: королева Елизавета II и принц Филипп одиноко проведут Рождество в Виндзоре

Елка в Виндзорском замке

В этом году Елизавета II отпразднует Рождество не со всей семьей, как это было раньше, а только с мужем принцем Филиппом. Причиной этого стала эпидемия коронавируса.

Однако традиции в отношении рождественских декораций в замке остаются неизменными. Обычно, королевский замок начинают украшать конце ноября. Главным украшением становится роскошная елка, которую специально выращивают в Большом парке Виндзора.

По сети разлетелось видео, где показали, как дерево срубают и доставляют в замок. Главную рождественскую елку установили в историческом зале Святого Георгия. В этом году шестиметровую норвежскую красавицу украсили огромным количеством гирлянд, сотнями игрушек и ангелом на верхушке.

Для просмотра фото листайте справа