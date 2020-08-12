Королевские красавицы часто нанимают стилистов, которые подбирают для них наряды для каждого официального выхода. И испанский представитель монархии Летиция не является исключением. 11 августа она в очередной раз продемонстрировала безупречный летний look.

Испанский король Филипп VI с женой Летицией и двумя дочерьми посетили Майорку, передает 24 канал. На острове они совершили уже два официальных выхода, во время каждого из которых не снимали медицинских масок. Однако аксессуар во время пандемии не повлиял на работу королевской семьи: супруги и их дочери охотно общались с людьми, соблюдая дистанцию, и позировали на камеру.

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11 августа Филипп VI и Летиция посетили социально-образовательный центр, в Пальма-де-Майорке. Для этого особого выхода королева надела белоснежное платье-рубашку, которое является трендом летнего сезона. К наряду Ее Величество подобрала нюдовые эспадрильи, что добавили ее образу обыденности. Волосы королева Летиция собрала в высокий хвост. В то же время две маленькие модницы красовались в платьях и кедах.



Королевская семья Испании / Фото Getty Images

Принцесса София повредила ногу накануне поездки / Фото Getty Images

Как известно, королевская семья всегда приезжает на Майорку в августе. После официальных выходов Филипп VI, Летиция и принцессы Леонор и София остаются там на отдых. Завершается отпуск королевской четы торжественным ужином с местной властью, однако на этот раз мероприятие придется отменить.