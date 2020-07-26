Королеве Британии презентовали ее потрет. Елизавета II провела в онлайн-формате встречу с представителями Министерства иностранных дел. Такие меры безопасности приняли из-за эпидемии COVID-19 в Великобритании.

Видео онлайн-встречи королевы с представителями МИД Британии и с художницей, которая выполнила работу, появилось на ютуб-канале королевской семьи.

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Портрет королевы заказало британское Министерство иностранных дел. Его подарили королеве за большой вклад в развитие дипломатии.

Работу выполнила испанская художница Мирием Эскофет. Еще до начала пандемии COVID-19 королева успела дважды попозировать ей. В целом работа над портретом длилась 7 месяцев.

Пока что картина будет украшать дом Министерства иностранных дел Великобритании. Позже ее передадут в королевский дворец.

Я рада, что вы имели возможность увидеть портрет вживую. Надеюсь – я тоже увижу его вживую однажды,

– обратилась Елизавета II к участникам встречи.



Онлайн-презентация портрета Елизаветы II / Скриншот из видео

Интересно, что королева в шутку высказала замечания автору работы. Мол, на портрете не хватает такой важной детали, как чашка чая в руке нарисованной Елизаветы II.

Художница Мириам Эскофет отметила, что королева положительно отреагировала на эту картину. В частности, во время презентации портрета королева улыбалась и спрашивала, как долго Мириам работала над картиной. Также Елизавета II поинтересовалась, имеет ли художница еще какие-то проекты после этого.



Реакция королевы на потрет, который ей подарили / Фото: твиттер-страница The Royal Family

Смотрите видео: королеве Елизавете II подарили ее потрет