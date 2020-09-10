Британская королева Елизавета II более пяти месяцев живет в самоизоляции с мужем принцем Филиппом в замке Балморал в Шотландии. Однако уже в октябре супруги планируют вернуться в Букингемский дворец, чтобы Ее Величество продолжала работу.

94-летняя Елизавета II и 99-летний принц Филипп с началом пандемии коронавируса немедленно переехали жить в Шотландию и только иногда возвращались в Лондон, сообщает 24 канал. Оттуда королева неоднократно проводила онлайн-встречи, однако от частных аудиенций она отказывалась. Даже традиционное празднование дня рождения в июне состоялось с ее участием в Виндзорском замке. В противоположность ежегодному параду в Лондоне в ее честь, все было довольно скромно.

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Однако в ближайшее время Елизавета II и ее супруг на 2 недели поедут из Шотландии в Сандрингем, а затем – в Букингемский дворец, сообщает The Daily Mail. В октябре Ее Величество планирует проводить избранные встречи и мероприятия, которые в зависимости от пандемической ситуации могут меняться.

Королева и герцог Эдинбургский оставят замок Балморал 14 сентября, чтобы отдохнуть в имении Сандрингем. Ее Величество намерена вернуться в Виндзорский замок в октябре и возобновить использование Букингемского дворца для проведения избранных встреч и аудиенций,

– говорится в сообщении дворца.